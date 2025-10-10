"한국은 무료라 충격" 외국인들 놀라게 한 '이것'

외국인 관광객 1000만 시대, 외국인들은 한국에 와서 어떤 점에 가장 놀랄까요. 맛있는 음식이나 빠른 인터넷을 떠올리기 쉽지만 의외의 답변이 나왔다고요?



외국인들이 우리나라에 와서 가장 놀라는 것 중 하나가 다름 아닌 공중 화장실이라는 것입니다.



최근 영어권 온라인 커뮤니티에는 한국의 공중 화장실이 깨끗하고 무료라 충격을 받았다는 한 외국인 관광객의 글이 올라왔습니다.



이 글은 일주일 만에 700개가 넘는 좋아요를 받으며 화제가 됐는데요.



외국인들은 지하철역과 공원은 물론 카페와 사무실 건물 화장실까지 무료로 이용할 수 있다며 놀라움을 감추지 못했습니다.



전문가들은 이런 관심이 유럽, 미국 등과의 인프라 격차에서 비롯된 것으로 보고 있는데요.



유럽은 공중 화장실 대부분이 유료이고 미국은 무료지만 위생 상태가 좋지 않은 경우가 많습니다.



반면 한국은 공중 화장실 등에 관한 법률에 따라 지자체가 설치, 관리하고 편의시설부터 위생 기준까지 세세하게 규정돼 있습니다.



