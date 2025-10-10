[친절한 경제] 외국인 주식 수익률, 개인 4배였다…쓸어담은 종목 보니

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 국내 주식시장이 최근 엄청나게 오르고 있기는 하지만 그중에서도 특히 외국인들이 많이 산 주식이 더 많이 올랐다면서요?



<기자>



올해 외국인이 많이 산 상위 10개 종목 평균 수익률을 봤더니 외국인이 145%가 넘게 오른 반면에 개인은 37%에 그쳤는데요, 무려 4배 차이가 났습니다.



올해 국내 증시가 크게 올랐죠.



그런데 같은 기간 동안 코스피 상승률과 비교해 봐도 3배를 넘는 수준입니다.



외국인의 '원픽'은 역시 반도체였습니다.



가장 많이 담은 종목은 삼성전자로, 5조 6천억 원 넘게 사들이며 주가가 67% 이상 상승했습니다.



AI 서버 수요 급증의 수혜를 본 SK하이닉스는 127% 급등했고, 방산 호황에 올라탄 한화에어로스페이스는 241% 상승하면서 주가가 100만 원을 넘기며 '황제주'가 됐습니다.



이밖에 효성중공업, 현대로템도 200~300%대로 모두 크게 올랐습니다.



즉, 외국인은 산업 트렌드와 실적 중심 종목을 선별적으로 매수한 결과, 압도적인 성과를 거둔 겁니다.



반면 개인은 네이버, 2차전지 관련주에 집중했는데, 절반 가까이는 하락했습니다.



삼성SDI는 14.8% 떨어졌고, LG전자와 CJ제일제당도 마이너스를 기록했습니다.



결국, 외국인은 산업 구조 변화에 맞춘 실적 중심 투자, 개인은 이슈나 개별 종목 중심 투자로 움직였고, 이 차이가 올해 수익률 격차로 이어졌다고 할 수 있겠습니다.



<앵커>



말씀하신 외국인들 중에서도 영국인들 제일 많이 사고팔았어요?



<기자>



올해 한국 주식을 가장 활발히 거래한 투자자는 바로 외국인 투자자는 영국 투자자인데요.



1월부터 8월까지 매수, 매도를 다 합쳤더니 557조 4천억 원이 됐습니다.



전체 외국인 거래의 44.7%로 거의 절반을 차지했습니다.



그다음이 케이맨제도, 싱가포르, 미국 순이었고요.



1위부터 3위인 영국과 케이맨제도, 싱가포르를 합치면, 전체 외국인 거래의 70% 이상을 차지하고 있습니다.



케이맨제도가 어떤 곳이냐 하면 카리브해에 있는 영국령의 작은 섬나라로, 세금이 거의 없어서 조세 회피처로 불리는데요.



이런 환경 덕분에 전 세계의 헤지펀드나 단기 투자 자금이 몰리는 곳입니다.



이 자금들은 대부분 단기 매매, 이른바 '단타형 투자'를 하는데요.



하루나 일주일 단위로 사고팔며 빠르게 수익을 추구하지만, 그만큼 변동성 위험이 큽니다.



반면, 주식 보유량으로 보면 미국이 압도적인데요.



8월 말 기준으로 미국 투자자가 들고 있는 국내 상장 주식은 367조 4천억 원으로, 전체 외국인 보유의 40.6%를 차지합니다.



미국 자금은 장기 투자형이라고 보시면 되는데요.



연기금·ETF·장기 펀드 중심이라 기업 실적과 산업 구조를 보고 수년 단위로 투자합니다.



단기 자금은 시장에 속도를, 장기 자금은 시장에 방향을 더해주는데요.



요약하자면 한국 증시의 단기 등락은 영국 자금이 영향을 미치고, 중장기 방향성은 미국 자금이 받쳐주는 구조라고 할 수 있겠습니다.



<앵커>



최근 세계적인 흐름이기는 합니다만, 국내 주식시장도 정말 무섭게 오르고 있는데 이런 추세가 계속될까요?



<기자>



4분기 증시는 변동성이 크게 될 전망이지만 반면에 반도체 중심의 성장세는 여전히 유효할 것이라고 보고 있습니다.



변동성이 클 이유는 분명하죠.



한미 무역 협상 불확실성과 원달러 환율 주가 급등에 따른 숨 고르기 현상 등 여러 변수가 동시에 작용하고 있기 때문입니다.



하지만 AI 수요 확대에 따른 메모리 반도체 공급 부족과 AI 인프라 투자 확대에 따른 현물가 상승세로 반도체는 여전히 유효한 투자 종목으로 꼽힙니다.



증권가에서는 "D램 가격 상승세가 2027년까지 이어질 가능성"이 있다고 보고 있습니다.



즉, 단기 조정은 있더라도 AI·반도체, 소재, 부품, 장비, '소부장' 중심의 구조적 성장세는 유효하고, 단기 등락보다 장기 시야로 시장을 바라보는 전략이 지금 시점에 더 중요하다는 게 전문가들의 조언입니다.