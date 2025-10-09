특검, '내란 중요임무 종사 혐의' 박성재 구속영장 청구

▲ 박성재 전 법무장관

내란특검팀이 12·3 비상계엄 당시 검사 파견 지시 의혹 등을 받는 박성재 전 법무장관에 대해 구속영장을 청구했습니다.조은석 내란특검팀은 오늘(9일) 오후 내란 중요임무 종사 혐의와 직권남용 혐의를 적용해 박 전 장관에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.특검팀이 지난달 24일 박 전 장관을 피의자 신분으로 불러 13시간 가까이 조사한지 보름 만입니다.박 전 장관은 계엄 당일 김용현 전 국방장관을 빼면 윤석열 전 대통령이 가장 먼저 대통령실로 부른 국무위원으로, 계엄 선포 직후 열린 법무부 실·국장 회의에서 합동수사본부에 검사 파견 방안을 검토하라고 검찰국에 지시했다는 의혹을 받습니다.또 출입국 본부에 출국금지팀을 대기시키도록 지시하고, 교정본부에는 수용 여력을 점검하고 공간을 확보하라고 지시했다는 의혹도 받습니다.박 전 장관은 이에 대해 "통상 업무를 했을 뿐이고 부당한 지시를 한 적이 없다"는 등 혐의 전반을 부인해왔습니다.박 전 장관에 대한 구속 전 피의자 심문은 이르면 내주 초 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다.