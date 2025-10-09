최원태 '가을 인생투'…삼성, 기선 제압

<앵커>



포스트시즌 통산 17경기에서 1승도 없이 평균자책점 11.16의 극심한 '가을 부진'에 시달렸고, 지난 와일드카드 1차전에서도 한 타자도 못 잡고 4구 만에 교체되는 수모를 당했던 최원태가 누구도 예상치 못한 호투를 펼쳤습니다.



전체 투구의 절반 이상을 변화구로 채우는 '변칙 볼 배합'으로 6회까지 삼진 8개를 잡아내며 SSG 타선을 2안타 무실점으로 틀어막아 생애 첫 포스트시즌 승리를 따냈습니다.



삼성 타선은 팀 홈런 1위다운 장타력으로 주도권을 장악했습니다.



1회 초 1번 타자 이재현이 포스트시즌 사상 최초의 1회 초 선두타자 초구 홈런의 진기록을 세웠고, 3회에는 김영웅이 오른쪽 담장을 넘어가는 투런 홈런을 터뜨려 삼성 팬들을 열광시켰습니다.



4회 디아즈와 김지찬의 연속 적시타로 승부에 쐐기를 박은 삼성이 5대 2 승리로 기선을 제압했습니다.



[최원태/삼성·1차전 승리투수 : 죄송하고 미안한 마음이 컸는데 그래도 오늘 잘할 수 있어서 기쁩니다. 기대를 안 하셨을 분이 더 많긴 한데, 팬들의 응원 덕분에 이긴 것 같습니다.]



장염 때문에 등판하지 못한 에이스 앤더슨의 공백 속에 뼈아픈 패배를 당한 SSG는 내일 2차전에도 앤더슨이 아닌 신예 김건우를, 삼성은 가라비토를 각각 선발투수로 예고했습니다.



(영상편집 : 박정삼)