이르면 오늘 밤 북 열병식 개최…중·러 2인자 평양 도착

북한이 내일(10일) 노동당 창건 80주년을 맞아, 이르면 오늘 밤 대규모 열병식을 개최할 것으로 보입니다. 중국과 러시아의 권력 서열 2인자들이 평양에 도착했는데, 북한은 이번 열병식을 북·중·러 밀착을 과시하는 무대로 활용될 거라는 분석이 나옵니다.



리창 총리가 이끄는 중국 정부 대표단이 북한 노동당 창건 80주년 행사 참석차 오늘 낮 12시쯤 평양 순안공항에 도착했다고 중국 외교부가 밝혔습니다.



시진핑 국가주석에 이어 중국 내 권력 서열 2위로 통하는 중국 총리의 평양 방문은 16년 만입니다.



'러시아 2인자'로 불리는 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 등 러시아 대표단도 오늘 평양에 도착했습니다.



이들은 이르면 오늘 밤 평양에서 개최될 가능성이 큰 열병식에 김정은 북한 국무위원장과 함께 등장할 걸로 전망됩니다.



한 달 전, 김 위원장이 참석해 중국 전승절 열병식에서 연출했던 북·중·러 연대를 재현하면서 국제 사회에 북한의 영향력을 과시하려는 의도로 읽힙니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 김정은이 국제 무대에 중국의 전승절을 통해서 데뷔한 것뿐만 아니라 실제 자신의 앞마당에 여러 정상들을 초대해서 자신이 나름대로 동북아에서 전략적 위상을 갖고 있다는 것을 과시하는.]



내일 평양에 비가 올 거라는 예보 때문에 북한이 열병식을 오늘 밤으로 앞당길 가능성이 크다는 전망이 많습니다.



열병식이 열린다면 러시아-우크라이나 전쟁을 경험한 북한이 AI 활용 무기나 무인기 등 한미를 겨냥한 신형 무기 체계를 공개할 걸로 보입니다.



2년 전 열병식에서는 북한이 신형 ICBM, 즉 대륙간 탄도미사일인 '화성-18형'을 선보였는데, 이번에는 최근 개발 중인 '화성-20형'까지 공개할지도 주목됩니다.



또 김정은 위원장이 경주 APEC 정상회의 참석차 이달 말 방한 예정인 트럼프 미국 대통령을 향해 어떤 메시지를 내놓을지도 관전 포인트입니다.



