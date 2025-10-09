뉴스

특검, '내란 중요임무 종사 혐의' 박성재 구속영장

한성희 기자
작성 2025.10.09 20:09 조회수
<앵커>

이어서 특검 소식 알아보겠습니다. 내란 특검팀이 박성재 전 법무부 장관에 대해 구속영장을 청구했습니다. 12·3 비상계엄 당시 계엄사령부로 검사 파견을 지시하는 등 내란에 가담한 혐의를 받고 있는데요. 박 전 장관 측은 혐의를 강하게 부인하고 있습니다.

이 내용은 한성희 기자가 취재했습니다.

<기자>

내란 특검팀이 추석 연휴 마지막 날인 오늘(9일) 오후, 박성재 전 법무부 장관에 대해 구속영장을 청구했습니다.

박 전 장관이 지난달 24일 피의자 신분으로 특검 조사를 받은 지 보름만입니다.

특검팀은 지난해 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 행적과 역할을 규명해 왔습니다.

박 전 장관은 비상계엄 선포 전 대통령실로 먼저 호출된 국무위원 중 한 명으로, 비상계엄 선포 계획을 다른 국무위원보다 먼저 인지한 것으로 파악됐습니다.

윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후, 박 전 장관이 법무부로 이동해 실국장 간부회의를 열었다는 사실도 특검팀은 주목하고 있습니다.

박 전 장관은 이 자리에서 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견을 지시하는 등 내란에 가담했다고 특검팀은 보고 있습니다.

박 전 장관은 또 교정본부에 수용 여력 점검을 지시하고, 출입국 본부에는 출국 금지팀 대기를 지시했다는 의혹도 받고 있습니다.

특검은 일련의 행위가 내란을 성공시킬 목적에서 이뤄진 것으로 보고, 박 전 장관에게 내란 중요임무 종사 혐의를 적용했습니다.

박 전 장관은 혐의를 강하게 부인하고 있습니다.

박 전 장관 측은 "누구를 체포하라거나 구금하라는 등 부당한 지시를 내린 적이 없고 통상적인 업무를 수행한 것"이라는 입장을 고수하고 있습니다.

박 전 장관에 대한 구속 전 피의자 심문은 이르면 다음 주 초 열릴 전망입니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 우기정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
