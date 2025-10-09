뉴스

[자막뉴스] '25명 사망' 팰리세이드 산불…20대 방화 용의자 검거

심우섭 기자
작성 2025.10.09 17:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 1월, 주택과 건물 5천300채 이상을 태우며 25명의 사망자를 낸 미 서부 팰리세이드 산불.

결국 역사상 최악의 화재가 방화에 의한 것으로 확인되었고 검찰은 오리무중이던 대형 산불의 시초가 된 한 남성을 체포했습니다.

[래리 베인/팰리세이드 산불 복구 단체 회원 : 누군가가 악의적인 의도를 가지고 이런 일을 저질렀다는 사실에 분노가 치밀었습니다.]

[빌 에사일리/캘리포니아 중부지방 연방 검찰 대행 : 집과 사업체들은 다시 세울 수 없습니다. 하지만 이번 체포가 어느 정도의 정의를 가져다주길 바랍니다.]

방화 용의자인 29세 조나단 린더크네흐트는 '화재를 이용한 재산 파괴' 혐의로 기소됐습니다.

주변 사람들에 따르면 린더크네흐트는 당시 화재가 처음 시작된 지점에서 여러차례 목격됐습니다.

[빌 에사일리/캘리포니아 중부지방 연방 검찰 대행 : 911 신고의 위치 정보에 따르면, 그는 화재가 급속히 번지던 당시 불길로부터 약 30피트 떨어진 공터 위에 서 있었던 것으로 확인됐습니다.]

'팰리세이드 산불'은 현지시각 1월 7일에 발생했는데 당국은 범행 동기에 대해서는 언급을 피했지만, 용의자가 방화를 저지르기 몇 달 전 'ChatGPT'에 '불타는 숲의 이미지'를 생성해 달라고 요청하기도 했다고 밝혔습니다.

로스앤젤레스시 소방국은 성명을 통해 "다행히 불길은 진화되었지만, 이 화재가 남긴 상처는 앞으로 수년간 계속될 것"이라고 전했습니다.

[캐런 배스/로스앤젤레스 시장 : 오늘은 우리가 9개월 전 일어난 비극을 되새겨야 하는 날입니다. 이를 통해 완전히 해결됐다고 할 수는 없겠지만, 정의를 향한 첫걸음이 되기를 바랍니다.]

용의자인 린더크네흐트는 지난 수요일 플로리다 올랜도 연방 법원에 첫 출석했지만, 아무런 변론을 하지 않은 것으로 전해졌습니다.

*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.

(취재 심우섭 영상편집 박진형 제작 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
심우섭 기자 사진
심우섭 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지