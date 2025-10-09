손흥민, EPL 최고 골잡이 15인 후보에

▲ 손흥민

한국 축구 간판스타 손흥민(LA FC)이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 사무국이 꼽은 역대 최고의 골잡이 후보 명단에 포함됐습니다.EPL 사무국은 어제(8일) 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "프리미어리그 역대 최고의 골잡이를 골라달라"는 내용의 게시물을 게재했습니다.사무국이 선정한 명단에는 손흥민을 비롯한 선수 15명이 이름을 올렸습니다.엘링 홀란, 세르히오 아궤로, 앤디 콜, 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 해리 케인, 프랭크 램퍼드, 마이클 오언, 크리스티아누 호날두, 무함마드 살라흐, 앨런 시어러, 뤼트 판 니스텔로이, 로빈 판페르시, 제이미 바디 등이 후보입니다.손흥민은 2015년부터 10년 동안 EPL의 토트넘 홋스퍼에서 뛰며 공식전 454경기에서 EPL 127골, 국내 컵대회 19골, 유럽클럽대항전 27골을 넣고 도움 101개를 올렸습니다.2021-2022시즌 EPL에서 23골을 터뜨리며 살라흐와 공동 득점왕에 올랐고 지난 5월엔 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승에 기여했습니다.(사진=게티이미지코리아, SNS 캡처, 연합뉴스)