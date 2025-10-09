한국인 구금하더니…"한국기업 덕분" 조지아주 태세전환, 왜

미국 현지시간으로 8일, 주 애틀랜타 총영사관이 주최한 개천절 기념행사.



미국 조지아주 팻 윌슨 경제개발부 장관은 이 자리에서 "한국 기업 투자에 감사한다"고 밝혔습니다.



그는 "최근 몇 년간 한국 기업이 그 어떤 나라보다 많이 조지아주에 투자하고 일자리를 창출했다"며 "그 덕분에 수만 명의 조지아주 주민이 더 나은 삶을 살고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "한국은 작년 조지아주에서 3번째로 큰 무역 동반자"라며 "한인사회는 뛰어난 직업윤리와 기업가 정신을 갖추고 있다"고 평가했습니다.



그는 연설 내내 한국 기업의 투자와 일자리 창출을 강조했지만, 지난달 조지아주에서 벌어진 대규모 한국인 구금 사건을 언급하지 않았습니다.



윌슨 장관은 "브라이언 켐프 조지아 주지사와 함께 곧 한국을 방문할 예정"이라며 "한국과 조지아주 사이 관계를 계속 이어 나갈 생각에 흥분하고 있다"고 덧붙였습니다.



그의 발언이 끝나자 김대환 부총영사는 한국인 구금 사건을 거론했습니다.



김 부총영사는 "최근 한국인 구금 사건은 우리 사회에 있어 힘든 순간이었다"고 말했습니다.



그러면서 "현재 우리 정부와 당사자들 사이에 비자 절차와 준수 방안에 대한 생산적이고 진심 어린 논의가 이뤄지고 있다"고 밝혔습니다.



또 "이 사건이 앞으로 한미 양국의 파트너십을 촉진하기를 기대한다"고 말했습니다.



이날 개천절 행사에 조지아주 주의회 상원 코리아 코커스 의장인 마이클 렛 의원을 비롯해 내외빈 100여 명이 참석했습니다.



앞서 지난 1일 조지아주는 켐프 주지사가 올가을 한국을 방문한다고 발표한 바 있습니다.



켐프 주지사의 한국 방문은 이번이 세 번째가 됩니다.



(구성 : 임태우 / 영상편집 : 박진형 / 제작 : 디지털뉴스편집부)