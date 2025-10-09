일부 증권사 MTS서 간밤 미 주식 거래 오류

▲ 여의도 증권가

어젯(8일)밤 일부 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 미국 주식 거래 오류가 발생했습니다.금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 증권사 5곳에서 미국 현지 중개사의 전산장애로 주문 처리 지연이 발생했습니다.토스증권은 "8일 오후 10시 30분부터 10월 47분까지 일부 주문이 정상적으로 접수되지 않는 현상이 발생했으며, 일부 미체결된 주문에 대한 체결이나 정정, 취소주문이 정상적으로 처리되지 않고 있다"고 공지했습니다.토스증권은 "오후 10시 47분 이후 접수된 주문은 정상적으로 처리됐으며, 이러한 상황은 미국 현지 중개사의 전산 장애에 의해 발생하고 있음을 확인했다"고 덧붙였습니다.대신증권도 전날 오후 10시 55분께 공지를 통해 "현재 현지 주문 회선 문제로 인해 주문이 정상적으로 수행되지 않고 있다"고 밝혔습니다.대신증권은 같은 날 오후 11시 14분쯤 또 다른 공지를 통해서는 "현재 중개 기관 측에서 발생한 주문 회선 문제에 대해 정상적으로 조치 완료됐다"고 알렸습니다.(사진=연합뉴스)