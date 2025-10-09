토지대장 등 부동산 서류 8종 온라인 발급 내일 재개

▲ 국가정보자원관리원 화재로 중단됐던 부동산종합공부시스템(일사편리)

국토교통부는 지난달 26일 발생한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 부동산종합공부시스템(일사편리) 복구가 완료돼 토지대장 등 민원 서류 8종 온라인 발급 서비스를 내일(10일) 아침 9시 재개한다고 밝혔습니다.발급이 재개되는 서류는 토지·임야대장, 지적도·임야도, 공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부, 부동산종합증명서입니다.온라인 발급은 정부 민원통합서비스 '정부24'에서 가능하며, 부동산 관련 정보 열람만 하는 경우에는 17개 광역시·도가 운영하는 부동산정보 통합열람서비스를 이용해도 됩니다.일사편리 정상 운영에 따라 부동산거래관리시스템 접속을 통한 부동산 거래 신고와 주택임대차계약 온라인 신고 서비스도 내일(10일) 낮 1시부터 정상 재개됩니다.앞서 온라인 발급 서비스가 중단된 뒤 주민센터 등을 방문해 민원 서류를 발급할 때 한시적으로 수수료를 면제하던 방침은 내일(10일) 종료됩니다.(사진=부동산정보조회시스템 홈페이지 갈무리, 연합뉴스)