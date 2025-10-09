사우디, 북중미 월드컵 본선 눈앞…아시아 4차 예선서 인니 제압

사우디아라비아가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선 무대에 한발짝 가까이 다가섰습니다.



사우디아라비아는 9일(한국 시간) 사우디 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 인도네시아와 2026 북중미 월드컵 아시아 4차 예선 B조 1차전을 치러 3-2로 이겼습니다.



전반 11분 인도네시아의 케빈 딕스에게 페널티킥으로 선제골을 내주고 끌려간 사우디는 전반 17분 살레 아부 알샤마트가 페널티 아크 정면에서 왼발슛으로 동점골을 터트린 데 이어 전반 36분 피라스 알부라이칸이 페널티킥으로 역전골을 넣어 2-1로 전세를 뒤집었습니다.



후반 17분에는 알부라이칸이 추가 골을 터트려 승부를 더 기울였습니다.



사우디는 후반 43분 딕스에게 다시 페널티킥으로 한 골을 내주고, 후반 추가시간에는 미드필더 모하메드 칸노가 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당하기도 했으나 리드는 끝까지 지켜냈습니다.



32개국에서 48개국으로 본선 참가국이 늘어난 북중미 월드컵의 아시아 예선에서는 이미 3차 예선을 통해 A조 이란과 우즈베키스탄, B조 한국과 요르단, C조 일본과 호주가 각각 조 1, 2위로 북중미 직행 티켓을 손에 넣었습니다.



3차 예선 각 조 3, 4위에 오른 A조 아랍에미리트(UAE)와 카타르, B조 이라크와 오만, C조 사우디와 인도네시아가 이번 4차 예선을 통해 추가로 북중미행에 도전합니다.



이들 6개국은 3개국씩 2개 조로 나뉘어 조별로 한 나라에 모여서 4차 예선을 치르고 각 조 1위 국가가 본선행 티켓을 가져갑니다.



4차 예선 후 조 2위 두 나라는 홈 앤드 어웨이 방식의 플레이오프를 한 번 더 벌입니다.



여기서 승리한 국가는 'FIFA 플레이오프 토너먼트'라 불리는 대륙 간 플레이오프에 나서 마지막으로 북중미행에 도전할 기회를 얻습니다.



아시아 4차 예선에서 A조는 카타르, UAE, 오만이 묶였고, B조는 사우디, 이라크, 인도네시아가 속했습니다.



A조는 카타르, B조는 사우디에서 경기합니다.



사우디는 15일 이라크와 두 번째 경기를 치릅니다.



현재 K리그1 울산 HD를 이끄는 신태용 감독을 올해 1월 경질하고 네덜란드 국가대표 공격수 출신의 파트릭 클라위버르트에게 대표팀 지휘봉을 맡긴 인도네시아는 오는 12일 이라크와 상대합니다.



한편, A조 첫 경기에서는 카타르가 오만과 0-0으로 비겼습니다.