BTS '봄날', 미 롤링스톤이 뽑은 '21세기 최고 노래' 37위

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)의 노래 '봄날'이 미국 음악 매거진 롤링스톤이 선정한 '21세기 최고의 노래' 명단에 이름을 올렸습니다.롤링스톤은 현지 시간 8일 공식 홈페이지에 공개한 '21세기 최고의 노래 250선' (The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far)에서 방탄소년단 '봄날'을 37위로 선정했습니다.롤링스톤은 "'봄날'은 21세기 가장 큰 팝 그룹 중 하나인 방탄소년단의 대표곡"이라며 "상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 전했고, 곧 방탄소년단의 세계적 도약으로 이어졌다"고 소개했습니다.'봄날'은 2017년 발매된 방탄소년단 정규 2집 리패키지 앨범 '유 네버 워크 얼론'(YOU NEVER WALK ALONE)의 타이틀곡입니다.음원 플랫폼 멜론에서 역대 최초로 누적 재생 수 10억 회를 돌파하며 큰 사랑을 받았습니다.롤링스톤이 공개한 명단에는 방탄소년단과 함께 블랙핑크, 소녀시대, 뉴진스 등 K팝 걸그룹의 노래도 다수 포함됐습니다.블랙핑크는 2018년 발매한 히트곡 '뚜두뚜두'로 142위를 기록했는데, 롤링스톤은 "2010년대 미국에서 K팝이 일으킨 돌풍을 가장 잘 보여주는 곡"이라고 평가했습니다.소녀시대는 '지'(Gee)로 170위에 이름을 올렸고, 뉴진스의 '하이프 보이'(Hype Boy)는 206위에 자리했습니다.1위는 래퍼 미시 엘리엇의 '겟 유어 프리크 온'(Get Ur Freak On)이 차지했고, 비욘세의 '크레이지 인 러브'(Crazy in Love)는 3위에 올랐습니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)