뉴스

장동혁 "불편·불안·불만 가득 한가위…냉장고 아닌 관세 부탁해"

박찬범 기자
작성 2025.10.09 11:53 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
장동혁 "불편·불안·불만 가득 한가위…냉장고 아닌 관세 부탁해"
▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 추석 연휴 마지막 날을 맞아 "불편, 불안, 불만만 가득한 한가위였다"며 이재명 정부를 강하게 비판했습니다.

장 대표는 오늘(9일) 오전 최고위원회의를 열고 "국정 수습에 앞장서는 대신 예능에 출연하면서, 불편함 속에 더 큰불을 질렀다"고 지적했습니다.

이어 "이재명 정권은 적반하장으로 저와 당을 고발했다"며 "국가적 위기 속에서 수습의 책임은 공무원에게 맡겨둔 채 후안무치로 예능 앞에 나선 뒤였다"고 강조했습니다.

야권에서는 이재명 대통령이 지난 6일 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것을 두고 부적절했다며 공세를 펼치고 있는 상황입니다.

장 대표는 관세 협상 타결 소식이 전해지지 않은 데 대해서도 국민들이 불안해하고 있다고도 주장했습니다.

장 대표는 "APEC 때까지 관세 협상 타결하겠다면서도 책임 미국에게 돌리고 있다"며 "그사이 우리 기업은 고율 관세에 허덕이고 있다"고 말했습니다.

그러면서 "제발 냉장고가 아니라 관세를 부탁한다"고 비꼬았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지