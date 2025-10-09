장동혁 "불편·불안·불만 가득 한가위…냉장고 아닌 관세 부탁해"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 추석 연휴 마지막 날을 맞아 "불편, 불안, 불만만 가득한 한가위였다"며 이재명 정부를 강하게 비판했습니다.장 대표는 오늘(9일) 오전 최고위원회의를 열고 "국정 수습에 앞장서는 대신 예능에 출연하면서, 불편함 속에 더 큰불을 질렀다"고 지적했습니다.이어 "이재명 정권은 적반하장으로 저와 당을 고발했다"며 "국가적 위기 속에서 수습의 책임은 공무원에게 맡겨둔 채 후안무치로 예능 앞에 나선 뒤였다"고 강조했습니다.야권에서는 이재명 대통령이 지난 6일 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에 출연한 것을 두고 부적절했다며 공세를 펼치고 있는 상황입니다.장 대표는 관세 협상 타결 소식이 전해지지 않은 데 대해서도 국민들이 불안해하고 있다고도 주장했습니다.장 대표는 "APEC 때까지 관세 협상 타결하겠다면서도 책임 미국에게 돌리고 있다"며 "그사이 우리 기업은 고율 관세에 허덕이고 있다"고 말했습니다.그러면서 "제발 냉장고가 아니라 관세를 부탁한다"고 비꼬았습니다.(사진=연합뉴스)