뉴스

김민석 총리 "APEC서 한글 우수성 알릴 것…AI 언어정보 자원도 구축"

전병남 기자
작성 2025.10.09 11:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김민석 총리 "APEC서 한글 우수성 알릴 것…AI 언어정보 자원도 구축"
▲ 김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 579돌 한글날 경축식에서 축사하고 있다.

김민석 국무총리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통해 한글의 우수성을 알리겠다고 한글날 경축사에서 밝혔습니다.

김 총리는 오늘(9일) 오전 서울 세종문화회관에서 열린 579돌 한글날 경축식에서 "이번 APEC이 과거의 모든 APEC을 뛰어넘는 '초격차 K-APEC'이 되도록 막바지 준비에 총력을 기울이고 있다"며 "한글을 비롯한 우리 문화의 우수성과 창의성을 세계에 널리 알리는 다양한 프로그램도 준비 중"이라고 말했습니다.

이어 "인공지능 시대를 선도하기 위해 한국어 기반의 언어정보 자원 구축을 확대하겠다"며 "더 많은 세계인이 한국어와 한국 문화를 배울 수 있도록 세종학당을 확대하고 한글을 활용한 상품의 개발, 전시, 홍보를 지원하겠다"고 설명했습니다.

세종학당은 한국어와 한국 문화를 가르치는 해외 교육기관으로 87개국에서 252개소가 운영 중입니다.

김 총리는 "한글이 가진 위대함은 문자로서의 우수성에 그치지 않는다. 한글은 백성을 향한 사랑과 포용, 혁신의 정신에서 탄생한 결과물"이라며 "훈민정음 머리글에는 세종대왕의 백성을 향한 사랑의 마음이 잘 담겨 있다"고 강조했습니다.

또 "일제의 탄압에도 불구하고 주시경 선생께서는 한국어 연구와 한글 맞춤법의 기틀을 세우셨다"며 "민족의 혼이 담긴 한글을 지켜낸 선조들의 발자취도 함께 기억해야 한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전병남 기자 사진
전병남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지