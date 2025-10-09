[자막뉴스] 이스라엘-하마스, 가자 휴전 1단계 합의…"인질 석방·군 철수 곧 시작"

2년간 가자지구에서 전쟁을 벌여온 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 현지 시간으로 8일 휴전 협정 1단계에 합의했습니다.



이에 따라 하마스에 붙잡혔던 이스라엘 생존 인질 20명의 석방 절차가 곧 시작되고 이스라엘군도 단계적 철군에 나설 것으로 보입니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이스라엘과 하마스가 우리의 평화 계획 1단계에 모두 동의했다는 사실을 자랑스럽게 알린다"고 밝혔습니다.



이어 "이는 강력하고 지속적이며 영구적인 평화를 향한 첫 단계로서 모든 인질이 매우 곧(very soon) 석방되고 이스라엘은 합의된 선까지 군대를 철수한다는 것을 의미한다"고 말했습니다.



'합의된 선'은 트럼프 대통령이 지난 4일 트루스소셜을 통해 공개한 '이스라엘군의 1단계 철수선'을 의미할 가능성이 커 보입니다.



당시 트럼프 대통령은 "이스라엘은 우리가 제시하고 하마스와 공유된 1단계 철수선에 동의했다"고 밝혔습니다.



[이집트 국영 알 카헤라 뉴스 : 지금 일어나고 있는 모든 협상은 강하고 지속적이며 영원한 평화를 향한 첫걸음이 될 것이라고 전했습니다. 여기서 말하는 것은 단순히 어떤 거래나 '트럼프의 계획'에 관한 것이 아닙니다. 이들은 가자 지역의 지속적인 평화를 위한 로드맵을 그리려 하고 있습니다.]



트럼프 대통령은 이날 양측의 합의 사실을 발표하며 "모든 당사자는 공정하게 대우받을 것"이라고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 "오늘은 아랍 및 이슬람 국가, 이스라엘, 모든 주변국, 미국에 있어 매우 위대한 날"이라며 "역사적이고 전례 없는 일이 가능하도록 우리와 협력한 카타르, 이집트, 튀르키예의 중재자들에게 감사드린다"고 밝혔습니다.



그러면서 "평화를 만드는 사람들(peacemakers)에게 축복이 있기를!"이라고 덧붙였습니다.



*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 작성됐습니다.



