'입학생 10명 이하' 초중고 2,335곳…전남이 360곳 최다

전국 초중고 가운데 올해 입학생이 10명 이하인 학교가 2천300여 곳에 달하는 것으로 집계됐습니다.



졸업생이 10명 이하인 학교도 2천 곳을 넘어섰습니다.



국회 교육위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원실이 교육부로부터 받은 자료에 따르면, 올해 입학생이 10명 이하인 학교는 모두 2천335곳으로 집계됐습니다.



입학생 10명 이하 학교는 2021년 1천970곳에서 2022년 2천35곳, 지난해에는 2천239곳으로 해마다 늘고 있습니다.



지역별로 보면 올해 기준 전남이 360곳으로 가장 많았고, 이어 경북 346곳, 강원 272곳 순이었습니다.



학교급별로 보면 초등학교가 1천906곳으로 가장 많고, 중학교는 389곳, 고등학교는 40곳으로 확인됐습니다.



졸업생이 10명 이하인 학교 수도 증가세를 보였습니다.



2023학년도 1천858곳에서 2024학년도 1천878곳, 2025학년도에는 1천901곳으로 늘었고, 2026학년도는 2천32곳에 달합니다.



지역별로 보면 올해 기준 전남 323곳, 경북 304곳, 전북 270곳, 강원 252곳 순으로 많았습니다.



학교급별로는 초등학교가 1천593곳으로 최다였고, 중학교 387곳, 고등학교 52곳이었습니다.



국가데이터처의 장래 인구 추계를 바탕으로 한 '신입생 0명' 학교는 2022년 216곳에서 2030년에는 344곳까지 증가할 것으로 예상됐습니다.



'학생 수 10명 이하' 학교 수는 2030년 456곳으로, 2022년보다 83.1% 증가할 것으로 예측됐습니다.



진선미 의원은 "지방 학교의 소멸은 지방 소멸과 직결된 심각한 문제"라며 "학생들이 지방에 정주할 수 있는 교육·생활 환경을 조성하기 위한 제도 개선이 시급하다"고 강조했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)