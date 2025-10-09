정몽규 축구협회장, FIFA 상업·마케팅 자문위 부위원장에 임명

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장과 인사하는 정몽규 대한축구협회장(오른쪽)

정몽규 대한축구협회장이 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 자문(Commercial & Marketing Advisory) 위원회의 부위원장으로 임명되었습니다.9일 대한축구협회에 따르면, FIFA는 7일 공문을 통해 정몽규 회장이 FIFA의 신설 상임위원회 중 하나인 상업·마케팅 자문위원회의 부위원장으로 선임되었다고 알렸습니다.이번 결정은 지난 2일 스위스 취리히에서 열린 FIFA 평의회에서 이루어졌습니다.정몽규 회장 외에도 한국 축구의 레전드인 박지성 씨가 남자축구 이해관계자(Men's Football Stakeholders) 위원회에, 지난 5월까지 축구협회 여자축구 & 저변확대 팀에서 아마추어 유소년 및 생활축구 업무를 이끌었던 지윤미 협회 홍보실장이 유소년·아마추어 축구(Grassroots & Amateur Football) 위원회 위원으로 임명되었습니다.현재 아시아축구연맹(AFC) 항소위원회 위원으로서, 지난 6월까지 상근변호사로 축구협회에 몸담았던 임동호 변호사는 반인종주의·반차별(Anti-Racism & Anti-Discrimination) 위원회 위원으로 위촉되었습니다.FIFA는 분야별 상임위원 위촉을 위해 지난해 7월부터 9월까지 회원국 협회별로 후보 추천을 받았습니다.이후 심의위원회가 이들의 자격 적합성 검증 심사를 진행한 뒤 이번 평의회 의결을 통해 명단을 확정했습니다.이번에 임명된 상임위원들의 임기는 올해부터 2029년까지 4년입니다.한편, FIFA는 지난해 5월 태국 방콕에서 개최된 제74회 총회를 통해 기존 5개였던 상임위원회 수를 35개로 대폭 확대하는 안을 의결했습니다.당시 FIFA는 이에 대해 각 회원국, 연맹 및 기타 축구와 관련된 전문성을 갖춘 다양한 배경의 이해관계자들 의견을 수렴하고, 보다 세분화한 분야의 실질적 발전을 도모하기 위한 결정이라고 밝힌 바 있습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)