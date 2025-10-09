뉴스

'6천억대 다단계 사기 혐의' 제이디더글로벌 운영진 구속기소

검찰이 고수익을 미끼로 투자자 2만 2천여 명에게 약 6천억 원의 다단계 사기 피해를 끼친 '제이디 더 글로벌' 운영진을 무더기로 구속기소했습니다.

서울중앙지검 형사4부(부장검사 이정화)는 지난 8월부터 이달 2일까지 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 형법상 사기, 유사수신행위법 위반, 방문판매법 위반 혐의를 받는 제이디 더 글로벌 운영진 총 15명을 구속기소했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.

이들은 약 1년 5개월 동안 실시간 온라인 판매 방송인 '라이브 커머스'를 통한 화장품 판매로 수익을 내 투자금의 200% 수익을 보장하겠다고 투자자들을 속여 약 2만 2천 명에게 합계 총액 6천억여 원을 편취한 혐의를 받습니다.

검찰은 제이디 더 글로벌이 짧은 범행 기간 동안 전국적으로 대규모 피해자를 양산해 서민의 가정 경제와 금융 질서를 어지럽혀 죄질이 나쁘다고 판단했습니다.

검찰은 피고인들이 편취한 범죄 수익을 추적해 피해자들에게 돌아갈 수 있도록 필요한 조치를 이어가고 있다고 설명했습니다.

또 "서울중앙지검은 대검찰청에서 파견 나온 '다중피해범죄 집중수사팀'과 함께 다수 피해자·다액 피해 사건을 집중 수사 중이며 범죄 피해 재산 환부 등 실질적 피해 회복에 최선을 다할 것"이라고 전했습니다.
