전희수, 세계역도선수권 여자 77㎏급 16위

▲ 지난해 6월 21일 전국역도선수권대회 여자 고등부 76㎏급에서 합계와 용상 한국 학생 신기록을 세운 뒤 기뻐하는 전희수

한국 역도 대표팀 막내 전희수(18·경북체고)가 2025 세계역도선수권대회에서 성인 무대의 높은 벽을 확인했습니다.전희수는 9일(한국 시간) 노르웨이 푀르데에서 열린 대회 여자 77㎏급 경기에서 인상 100㎏, 용상 125㎏, 합계 225㎏을 들어 36명 중 16위를 했습니다.2012년 런던 올림픽 동메달리스트 전상균의 딸인 전희수는 세계주니어선수권에서는 2회 연속 메달(2024년 2위, 2025년 3위)을 획득했지만, 시니어 세계선수권에서는 지난해 7위, 올해에는 중위권에 머물렀습니다.이 체급에서는 올리비아 리브스(미국)가 인상 123㎏, 용상 155㎏, 합계 278㎏의 세계 신기록을 세우며 우승했습니다.이번 푀르데 대회는 국제역도연맹(IWF)이 체급을 개편한 후 처음으로 열린 세계선수권입니다.2018년 남녀 8체급을 남녀 10체급씩으로 확대했던 IWF는 올해 6월 남녀 8체급씩으로 규정을 변경했습니다.IWF는 여자 77㎏급 기준 기록을 인상 122㎏, 용상 154㎏, 합계 276㎏으로 정하며, 이를 뛰어넘은 기록을 세계 기록으로 인정하기로 했습니다.리브스는 인상, 용상, 합계에서 모두 세계 신기록을 세웠습니다.지난해 파리 올림픽과 마나마 세계선수권 여자 71㎏급에서 우승을 차지한 오른 리브스는 77㎏급에서도 정상을 지켰습니다.사라 아메드(이집트)가 합계 252㎏(인상 112㎏·용상 140㎏)으로 2위, 마리 산체스(콜롬비아)가 합계 248㎏(인상 112㎏·용상 136㎏)으로 3위에 올랐습니다.(사진=대한역도연맹 제공, 연합뉴스)