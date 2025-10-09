[스브스夜] '뉴올드보이 박찬욱' 세계 영화의 마에스트로가 된 박찬욱, 그의 미약했던 시작과 정점 조명

박찬욱 감독은 어떻게 거장이 되었나.



8일 방송된 SBS 추석 특집 다큐멘터리 '뉴 올드보이 박찬욱'에서는 영화감독 박찬욱을 조명했다.



이날 방송에서는 베니스 영화제에서 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수 없다'와 그를 보기 위해 기다리는 팬들의 모습이 공개됐다.



해외 팬들은 그를 향해 "세계에서 가장 훌륭한 감독 중 하나라고 생각한다. 뒤를 돌아가지 않고 늘 진화한다. 과거를 답습하지 않아 항상 새롭고 늘 기대를 뛰어넘는다"라고 극찬해 눈길을 끌었다.



국내뿐만 아니라 세계 영화팬들을 열광하게 만든 박찬욱 감독. 하지만 그의 시작은 미약했다. 데뷔작과 후속작 모두 흥행 실패했고, 이후 극적으로 제작하게 된 영화 '공동경비구역 JSA'로 평단과 관객들의 마음까지 모두 사로잡았다.



그러나 대중적인 성공 후 자신이 꼭 하고 싶었던 영화 '복수는 나의 것'은 이전과 너무나 다른 스타일에 관객들을 당황시켰고 그렇게 관객들에게 외면받으며 흥행 참패했다.



하지만 이후 희대의 명작이자 이제는 세계 영화사에 고전이 된 '올드보이'를 탄생시켰다.



영화 '복수는 나의 것'의 실패로 아무도 주변에 없었던 시절의 박찬욱 감독. 그는 10년간 감금된 남자가 주인공인 만화를 읽게 되었고 이를 토대로 '올드보이'의 시나리오를 만들었다.



그리고 그는 금기를 복수의 무기로 사용해 제작 전부터 우려를 낳았다. 주인공 오대수를 연기한 최민식도 시나리오를 본 후 "이게 가능하냐? 누가 돈을 대겠어?"라고 걱정했다. 하지만 박찬욱 감독은 "그럼 햄릿은? 오이디푸스는?"이라며 신화와 고전에서 근친상간을 모티브 했던 것들을 떠올렸다.



그렇게 사랑을 위해서는 금기도 무시될 수 있는 그런 세계 속에서 벌어지는 영화를 만들어 내게 된 것. 하지만 제작 중에도 순탄치 않았다. 자극적인 소재와 연출로 투자가 안 되며 제작 중단 위기에 처했던 것.



이에 제작사 대표는 오대수와 미도의 정사 신을 없애자며 "너무 자극적이고 투자사들도 난감해한다"라고 말했다. 하지만 박찬욱 감독은 완강하게 거부했다. 그 장면이 없으면 이 드라마는 안 된다 것.



제작사 대표는 "너무 하신다. 그 부탁 하나 못 들어주시냐"라며 진심으로 서운해했다. 그리고 이를 지켜보던 최민식은 양측이 모두 이해되어 가운데서 좌불안석이었던 것.



결국 박찬욱 감독을 꺾을 수 없던 제작사 대표는 앞으로 돈 이야기 하지 않겠다며 좋은 작품 만들라고 감독과 배우들을 응원했고 그렇게 더 대담하고 더 위험한 이야기가 만들어진 것이었다.



제작 도중 감독은 이전과 다른 선택으로 모두를 당황시키기도 했다. 기존의 스토리 북을 엎고 원씬 원 테이크로 장도리 액션신을 촬영하고자 했던 것.



즉석에서 합을 맞추고 촬영하게 된 장면은 쉽게 OK 사인이 떨어지지 않았다. 그래서 총 48시간, 17번째 촬영이 끝나고 나서야 OK 사인이 떨어졌다.



이에 최민식은 "내가 진짜 지칠 때를 기다린 거다. 그러니까 그런 명장면이 나왔다"라며 당시를 떠올렸다.



박찬욱 감독의 연출부 출신인 류승완 감독은 "이 선택은 장르 영화의 역사를 바꾼 선택이었다. 그는 대단한 감독임이 틀림없었다"라고 극찬했다.



하지만 영화가 공개되자 언론의 반응은 차갑기만 했다. 자극적인 소재를 지적하며 비판했던 것.



그러나 개봉 후 분위기가 달라졌다. 입소문을 타며 관객들이 반복 관람까지 하며 영화에 환호했다.



그리고 이후 '올드보이'는 이미 개봉한 영화가 칸 영화제 경쟁부문으로 초대되는 이례적인 케이스를 만들어냈다. 비경쟁작으로 출품했던 작품을 영화제에서 경쟁부문으로 바꾸었던 것.



괴물 같은 영화는 전 세계 영화인들의 시선을 사로잡았고 '올드보이'는 급기야 칸 영화제의 심사위원 대상을 수상했다.



한편 방송 말미에는 칸 영화제 수상 후 "이제 내 인생은 내리막만 남았구나, 씁쓸한 생각이 든다"라고 말한 박찬욱의 다음 이야기가 예고되어 눈길을 끌었다.



