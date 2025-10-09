뉴스

중증응급환자 적정 시간 내 병원 도착률 50% 안팎 답보

곽상은 기자
작성 2025.10.09 09:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
중증응급환자 적정 시간 내 병원 도착률 50% 안팎 답보
▲ 응급실로 이송되는 환자

심근경색과 뇌졸중, 심각한 외상 등 급성기 중증응급환자가 적정 시간 내 최종 입원 치료 기관에 도착한 비율이 5년째 50% 안팎에서 제자리걸음하고 있는 것으로 나타났습니다.

국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원이 국립중앙의료원 자료를 확인한 결과, 지난해 3대 급성기 중증응급환자 14만 4천454명 가운데 50.6%(7만 3천147명·잠정치)가 적정 시간 내 응급실에 도착해 최종 입원 치료를 받았습니다.

질환별 적정 시간은 심근경색은 발병 후 2시간 이내, 출혈성·허혈성 뇌졸중은 3시간 이내, 중증 외상은 1시간 이내로 분류됐습니다.

올해 상반기에도 3대 급성기 중증응급환자 7만 1천45명 중 50.3%(3만 5천710명·잠정치)가 적정 시간 내 최종 치료 기관에 도착했습니다.

중증응급환자의 적정 시간 내 입원 치료 기관 도착 비율은 2021년 49.7%, 2022년 49.1%, 2023년 51.1%, 지난해 50.6%, 올해 상반기 50.3% 등으로 계속 절반 수준에 머무르고 있습니다.

지난해 의대 증원에 반대하는 전공의들이 한꺼번에 병원을 떠나면서 인력 공백이 커졌지만, 중증응급환자가 적정 시간 내 병원에 도착해 입원 치료를 받는 비율에는 큰 차이가 없었습니다.

지역별로는 지난해 기준 인천에서 중증응급환자의 최종 치료 기관 도착률이 60.0%로 가장 높았고, 이어 제주(58.4%), 충북(54.7%), 울산(53.6%) 순이었습니다.

도착률이 낮은 지역은 강원(42.7%), 광주(43.0%), 대전(45.1%), 대구(45.2%) 등이었습니다.

올해 상반기에는 제주(59.7%), 인천(58.5%), 충북(54.7%) 순으로 높았고, 강원(42.2%), 대구(42.6%), 세종(43.5%)은 낮았습니다.

정부는 2023년부터 2027년에 걸친 '제4차 응급의료 기본 계획'에서 중증응급환자의 적정 시간 내 최종 치료 기관 도착률을 2027년까지 60%로 끌어올린다는 목표를 세웠지만, 여전히 달성이 요원한 상황입니다.

한지아 의원은 "중증응급환자의 적정 시간 내 최종 치료 기관 도착률이 5년째 제자리"라며 "권역·지역센터 협력 강화, 전용 이송망 확충, 의료 인력 지원 등을 통해 병원 선정부터 이송·치료까지 단계별로 유기적이고 체계적인 연계 방안을 마련해야 한다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지