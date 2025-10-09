외국인 올해 주식 투자 성적표 내국인의 4배

올해 들어 국내 증시가 고공행진한 가운데 외국인의 투자 수익률이 개인의 4배에 달한 것으로 나타났습니다.



외국인의 '원픽'은 대형 반도체주에 쏠렸지만, 개인은 네이버와 이차전지주를 대거 담는 흐름을 보였습니다.



한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 2일까지 외국인 투자자가 국내 증시에서 많이 순매수한 상위 10개 종목 모두 지난해 말 대비 플러스(+) 수익률을 기록했습니다.



외국인이 올해 들어 가장 많이 담은 종목은 삼성전자로 5조 6천590억 원 순매수했습니다.



주가는 지난해 말 5만 3천200원에서 이달 8만 9천 원으로 67.3% 뛰었습니다.



두 번째로 많이 순매수한 종목인 SK하이닉스도 작년 말 17만 3천900원에서 이달 39만 5천500원으로 127% 급등했습니다.



올해 외국인의 SK하이닉스 순매수액은 3조 5천390억 원에 달합니다.



세 번째로 많이 담은 한화에어로스페이스도 241% 올랐습니다.



지난해 말 32만 1천506원이던 주가는 이달 109만 7천 원으로 치솟으며 '황제주'(주당 100만 원이 넘는 종목)로 올라선 상태입니다.



뒤이어 많이 담은 한국전력(77%), 현대모비스(26%), 효성중공업(259%), 카카오(56%), 이수페타시스(189%), 삼성전기(58%), 현대로템(355%) 모두 높은 상승률을 기록했습니다.



이들 10개 종목의 평균 수익률은 145.6%로 같은 기간 코스피 수익률(47.9%)의 3배를 웃돌았습니다.



반면 개인 투자자들의 투자 성적표는 외국인에 비해 저조한 모습을 보였습니다.



개인이 올해 들어 국내 증시에서 많이 담은 10개 종목 중 6개 종목이 올랐으며, 4개 종목은 내렸습니다.



개인이 가장 많이 담은 종목은 네이버로 2조 690억 원 순매수했는데, 올해 들어 주가는 27.2% 올랐습니다.



반면 두 번째로 많이 담은 종목인 삼성SDI는 올해 들어 14.8% 하락했습니다.



순매수 3위인 현대차는 3.8% 오르는 데 그쳤으며, 4위인 SK텔레콤은 1.5% 내렸습니다.



이밖에 순매수 상위 종목 중 LG전자(-8.5%), CJ제일제당(-8.6%)은 내리고, 알테오젠(52.3%), 한미반도체(21.9%) 등은 오르는 등 종목별 차별화 양상을 보였습니다.



개인의 순매수 상위 10개 종목의 평균 수익률은 37.0%로 외국인의 4분의 1 수준에 그쳤습니다.



같은 기간 코스피 상승률(47.9%)도 밑도는 수치입니다.



메모리 반도체 업황 개선 기대에 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주 주가가 올해 들어 대폭 상승하면서, 이들 업종을 중심으로 매집한 외국인의 수익률이 상대적으로 우세한 것으로 풀이됩니다.