작년 순이익 못 낸 기업 50만 육박…통계 집계 이래 최대 폭 증가

작년 법인세를 신고한 법인 중 이익을 1원도 못 낸 곳이 관련 통계 집계 이후 가장 큰 폭으로 늘었습니다.



반면 100억 원 이상 큰 규모 당기순이익을 낸 법인은 처음으로 감소했습니다.



9일 국세청 국세 통계에 따르면 작년 법인세를 신고한 법인 중 당기순이익이 0 이하인 법인은 47만 1천163개로 전년보다 4만 5천933개 늘었습니다.



증가 폭은 관련 통계가 집계되기 시작한 2012년 이후 가장 컸습니다.



코로나19 팬데믹으로 기업 실적이 급감한 2021년(4만 4천394개)보다 더 큽니다.



작년 순이익을 내지 못한 법인이 큰 폭으로 늘면서 전체 신고법인(105만 8천498개)에서 차지하는 비중도 44.5%를 기록, 관련 통계 집계 이후 최고치로 치솟았습니다.



순이익 0 이하 법인 비중은 2019년까지 40%를 하회했지만 2020년 40%대로 올라선 데 이어 2021년 42.4%까지 상승했습니다.



이후 2022년 41.9%, 2023년 41.3% 등 2년째 하락하다가 지난해 다시 큰 폭으로 상승했습니다.



작년 기업 실적 부진 흐름은 당기순이익 규모가 큰 기업들도 마찬가지였습니다.



작년 100억 원이 넘는 순이익을 신고한 법인은 3천776개로 전년보다 296개 줄었습니다.



순이익 100억 원 초과 법인은 통계 집계 이후 매년 늘었지만 작년엔 처음 감소세를 기록했습니다.



전체 신고법인에서 차지하는 비중도 전년(0.39%)보다 하락한 0.36%를 기록했습니다.



2022년 0.41%를 기록한 뒤 2년째 하락세입니다.



작년 순이익 규모와 무관하게 전반적으로 기업의 법인세 신고 실적이 저조한 것은 엔데믹 이후 계속된 경기 부진의 여파로 풀이됩니다.



작년 세수 결손 규모는 30조 8천억 원으로 2023년(56조 4천억 원)에 이어 2년째 대규모 세수 펑크가 이어졌습니다.



정부는 올해도 내수 부진 등 영향으로 국세가 세입 예산(본예산 기준)보다 12조 5천억이 덜 걷힐 것으로 보고 있습니다.



