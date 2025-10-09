뉴스

'뉴올드보이 박찬욱' 이병헌 "망한 감독과 망한 배우가 좋은 작품 만들어낼 수 있을까 고민"

이병헌이 '공동경비구역 JSA'를 시작하기 전 불안함을 고백했다.

8일 방송된 SBS 추석 특집 다큐멘터리 '뉴 올드보이 박찬욱'에서는 영화감독 박찬욱을 조명했다.

영화감독 박찬욱을 세상에 알린 영화 '공동경비구역 JSA'는 사실 시작부터 순탄치 않았다.

이에 배우 이병헌은 "저도 이미 3편의 영화를 망한 충무로 위기의 배우였을 때 이 영화를 만났다"라고 밝혔다. 배우 이영애 역시 "저도 영화계 위치가 걱정되는 위치였다. 앞선 전작이 만족스러운 결과를 낳지 못해 영화배우로 입지를 다지지 못한 상태였다"라고 당시를 떠올렸다.

그리고 이병헌은 박찬욱 감독과의 첫 만남을 떠올리며 "제가 별로 안 좋아하는 말총머리에 의상도 특이하게 입고 등장했다. 그래서 인상이 비호감이었다"라고 했다.

이어 그는 "망한 감독과 망한 배우가 과연 어떻게 좋은 작품을 만들어 낼 수 있을까가 걱정인 부분이었다"라며 영화계의 입지가 불안했던 감독과 배우들이 어떤 시너지를 일으킬지 상상 조차 하지 못했음을 고백해 눈길을 끌었다. 

