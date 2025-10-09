뉴스

"국감 중에도 본회의 열자"…국힘 "대통령 사과가 우선"

손기준 기자
작성 2025.10.09 07:36 수정 2025.10.09 08:16 조회수
<앵커>

민주당이 다음 주 월요일부터 국회 국정감사가 진행되더라도 본회의도 따로 열어서 민생 법안들을 처리하자고 국민의힘에 제안했습니다. 국민의힘은 민생 법안을 처리하자는 데엔 이견이 없다면서도 정부 전산망 마비 사태에 대한 대통령의 사과가 우선이라고 맞섰습니다.

손기준 기자입니다.

<기자>

민주당 박수현 수석대변인은 기자간담회를 열고, 오는 13일부터 시작하는 국회 국정감사 기간에도 본회의를 열어서 여야가 합의한 70여 개의 민생 법안들을 처리하자고 국민의힘에 제안했습니다.

[박수현/민주당 수석대변인 : 이제 밥값 좀 하는 정치를 합시다. 10월 10일 혹은 10월 15일쯤 어딘가에 본회의 개최에 합의하길 촉구합니다.]

국민의힘은 민생 법안을 처리하자는 데엔 이견이 없다면서도, 국가정보자원관리원 화재에 대한 이재명 대통령의 사과가 우선돼야 한다고 맞섰습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 이 중차대한 국가적 재난 상황에 대해서 이렇게 둔감하신가 하는 부분에 대해서 (대통령이) 먼저 사과해야 할 것으로 보이고요.]

이 대통령의 예능 프로그램 출연을 두고도 여진이 이어졌습니다.

민주당은 국민의힘이 민생을 내팽개치고 정치 공세에만 집중하고 있다고 비판했습니다.

[박수현/민주당 수석대변인 : 마치 반성하는 척하다가 언제 그런 일이 있었느냐는 식으로 독버섯처럼 고개를 쳐들고 올라오고 있습니다.]

국민의힘은 민생을 챙기지 않은 정당은 민주당이라며 국정자원 화재 발생 이틀 뒤 이 대통령의 예능 프로그램 사전 녹화가 이뤄진 것과 관련해, "48시간 동안 이 대통령이 무엇을 했는지 밝히라"고 거듭 요구했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 국민이 요구하는 것은 국가 재난 상황에서 리더십과 리더의 책임 있는 위기 대응과 투명성입니다.]

추석 연휴가 끝나도 여야 간 대치가 민생 입법 경쟁으로 바뀌긴 쉽지 않아 보입니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 박춘배)
