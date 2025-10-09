서울 방향 오전부터 혼잡 예상…"오후 5시 최고조 전망"

<앵커>



추석 연휴 마지막 날인 오늘(9일)도 서울 방향 고속도로는 귀경길 차량으로 혼잡할 걸로 예상됩니다. 오전부터 정체가 빚어질 걸로 보이는데, 경부고속도로 서울요금소 나가 있는 취재기자 연결해 자세히 알아보겠습니다.



권민규 기자, 지금 상황은 어떻습니까?



<기자>



어제 귀경 차량으로 종일 꽉 막혔던 고속도로가 아침인 지금은 모든 구간 소통이 원활합니다.



하지만 상하행선 양쪽 모두 오전 9시에서 10시쯤이면 정체가 시작될 거라고 도로공사는 내다보고 있습니다.



특히 서울 방향 정체는 오후 5시쯤 최고조에 이를 전망입니다.



아침 7시를 기준으로 지금 부산에서 출발한다면 이곳 서울요금소까지 5시간 20분이 걸립니다.



광주에서는 3시간 20분, 강릉은 2시간 40분, 목포 3시간 50분, 울산에선 4시간 10분을 달리면 서울에 도착합니다.



아직은 평소 주말 이동 때 걸리는 시간과 비슷한 겁니다.



고속도로 CCTV 화면 살펴보겠습니다.



우선 경부고속도로 천안분기점 부근입니다.



부산 방향과 서울 방향 모두 흐름이 원활합니다.



서해안고속도로 서평택분기점 부근 상황도 보시겠습니다.



서울 방향 차량이 모두 막힘 없이 운행하고 있습니다.



영동고속도로 여주분기점 구간입니다.



양방향 소통 모두 원활한 상태입니다.



한국도로공사는 연휴 마지막 날인 오늘 전국적으로 513만 대의 차량이 이동할 걸로 내다봤습니다.



수도권에서 지방으로는 40만 대, 반대로 지방에서 수도권으로는 39만 대가 움직일 전망입니다.



고속도로 통행료 면제 기간이 끝나 어제부턴 정상 요금을 내야 고속도로를 이용할 수 있습니다.



오늘 강원과 호남을 중심으로는 아침까지 가시거리 200m 안팎의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 안전 운행에도 유의하셔야겠습니다.



(현장진행 : 편찬형, 영상편집 : 박나영)