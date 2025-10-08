뉴스

트럼프 "이민단속요원 보호 못한 시카고 시장 등 감옥가야"

김민준 기자
작성 2025.10.08 23:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프 "이민단속요원 보호 못한 시카고 시장 등 감옥가야"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간으로 8일 브랜던 존슨 시카고 시장과 J.B.프리츠커 일리노이주 주지사가 이민단속국(ICE) 직원들을 보호하지 못했다면서 "감옥에 가야 한다"고 주장했습니다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "시카고 시장은 ICE 직원들을 보호하는 데 실패했으므로 감옥에 가야 한다. 프리츠커 주지사도 마찬가지"라고 적었습니다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 시카고에서 이민 단속 반발 시위가 거세지면서 ICE 직원들의 안위가 위협받는 상황을 가리킨 것으로 보입니다.

존슨 시장과 프리츠커 주지사는 모두 민주당 소속으로, 트럼프 대통령의 강경 이민 단속 정책에 반대해 왔습니다.

앞서 트럼프 대통령은 일리노이주 최대 도시인 시카고에 범죄 척결과 치안을 명분으로 내세워 주방위군 투입을 지시했으며, 일리노이주와 시카고시는 이를 저지하기 위해 소송을 제기한 상탭니다.

이런 가운데 텍사스 주방위군 400여 명은 시카고 인근에 도착해 시카고에 투입될 채비를 하고 있습니다.

이들 텍사스 주방위군은 현재 시카고에서 남서쪽으로 약 75㎞ 떨어진 엘우드 지역 육군 예비군 훈련소에 있다고 ABC 방송 등은 보도했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지