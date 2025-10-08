'씨름 괴물' 김민재, 추석씨름대회서 2년 연속 백두장사

▲ 8일 울산 울주종합체육센터에서 열린 '위더스제약 2025 울주추석장사씨름대회' 백두장사(140kg이하)에 등극한 김민재(영암군민속씨름단)가 장사인증서와 황소트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다.

'씨름 괴물' 김민재(영암군민속씨름단)가 추석씨름대회에서 2년 연속 백두급(140㎏ 이하)을 제패했습니다.김민재는 오늘(8일) 울산에서 열린 위더스제약 울주추석장사씨름대회 백두장사 결정전(5판 3승제)에서 같은 팀 동료인 백원종을 3대0으로 제압하고 우승했습니다.2년 연속 추석 장사를 휩쓴 김민재는 올해 2관왕(설날대회, 추석대회)에 올랐습니다.아울러 통산 16번째(백두장사 14회, 천하장사 2회) 장사 타이틀을 차지했습니다.김민재는 백원종을 상대로 밀어치기로 기선을 제압했고 이어서 두 판 연속 들배지기에 성공해 황소 트로피를 들어 올렸습니다.◇ 위더스제약 2025 울주추석장사씨름대회 백두급 경기결과 △ 백두장사 김민재(영암군민속씨름단) △ 2위 백원종(영암군민속씨름단) △ 공동 3위 서남근(수원특례시청), 장성우(MG새마을금고씨름단)(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)