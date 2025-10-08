"분위기 반전" 달라진 강릉…숨통 트인 상인들

<앵커>



지난여름 유독 강원도 강릉에 비가 내리지 않아 가뭄 피해가 극심했습니다. 제한 급수까지 시행돼 관광객들의 발길이 끊기면서 상인들에게 타격이 컸는데요. 다행히 지난달 말 길었던 가뭄 사태가 끝났고, 추석 연휴를 맞아 활기를 되찾고 있다고 합니다.



김태원 기자가 현장을 둘러봤습니다.



강릉중앙시장, 강원도의 대표 음식인 오징어순대를 사려는 사람들의 줄이 길게 늘어서 있고, 포장 음식을 들고 가는 관광객들로 시장 안은 발 디딜 틈이 없습니다.



가뭄 사태로 관광객들의 발길이 끊겨 지난달 중순까지 한산했던 모습과는 딴판입니다.



[김순경/강릉중앙시장 상인 : 한 20일 정도 (손님이) 많이 줄었었어요. 물이 없을 적에는 손님들이 좀 (적었는데) 이제는 활기가 찼어요. 손님 많이 와요.]



강릉의 대표적인 관광지인 안목 해변으로 가 봤습니다.



바다가 한눈에 보이는 카페에는 손님들로 빈자리를 찾기 어려울 정도입니다.



극심한 가뭄으로 지난해 같은 기간과 비교해 최대 80% 정도까지 줄었던 관광객들이 추석 연휴를 맞아 다시 강릉을 찾고 있는 겁니다.



[원유안·원지안/관광객 : 바다에서 모래 놀이하고 물에 발 담그는 게 제일 재밌었어요.]



숙박업계도 회복세를 보이고 있습니다.



경포 해변 앞의 한 숙소입니다.



지난달에는 가뭄 등으로 인해 매출이 평소보다 30% 넘게 떨어졌는데, 이번 연휴에는 빈 객실 없이 손님으로 가득 찼습니다.



[유안희/관광객 : 혹시나 호텔을 안 할까 봐 걱정을 좀 하긴 했습니다. 근래 비가 많이 와서 괜찮아서….]



숙박업소 상인들은 이제야 한숨을 놓습니다.



[강릉 숙박업소 사장 : 예약했다가 취소하시는 분들도 굉장히 많았어요. 연휴 딱 10월 2일 되니까 분위기가 확 바뀌더라고요.]



강릉 생활용수 대부분을 책임지는 오봉 저수지 저수율이 90%를 넘었고, 강릉 지역 14개 저수지 평균 저수율도 93.6%를 기록하고 있습니다.



물 부족 문제로 취소됐던 강릉의 가을 대표 축제인 커피 축제와 누들 축제도 이번 달 말에 열릴 예정입니다.



가뭄 사태 해결과 함께 돌아온 관광객들이 그동안 위축됐던 지역 경제에 활기를 불어넣고 있습니다.



