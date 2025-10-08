정부, 이스라엘군 한국인 탑승 선박 나포에 "빠른 석방 요청"

▲ 8일(현지시간) 이스라엘군에 나포된 구호선단 활동가들

정부는 한국인 활동가가 탑승한 선박이 가자 지구에 접근하다 이스라엘군에 나포됨에 따라 이스라엘 측에 이 활동가의 조속한 석방을 요청하고 있다고 밝혔습니다.외교부 당국자는 "주이스라엘대사관을 통해 우리 국민이 신속하고 공정한 절차를 거쳐 빠른 시일 내에 석방될 수 있도록 이스라엘 당국에 지속 요청하는 한편, 필요한 영사 조력도 적극 제공해 나갈 것"이라고 말했습니다.또 "그동안 외교부 본부 및 주이스라엘대사관은 우리 국민 탑승 선박의 움직임을 지속 모니터링했다"며 "이스라엘 당국과도 지속 소통하며 이스라엘 측 대응 과정에서 우리 국민이 피해를 입지 않도록 유의해줄 것을 당부해 왔다"고 덧붙였습니다.팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동과 강정친구들 등 시민단체에 따르면 한국시간으로 오늘 오전 11시 40분쯤 가자지구로 향하던 구호선단 11척이 이스라엘군에 나포됐습니다.선단에는 한국 국적 활동가 김아현 씨도 탑승하고 있습니다.이스라엘 외무부는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발표한 성명에서 선박과 탑승자들은 안전하며 이스라엘 항구로 이송됐고 곧 추방될 예정이라고 발표했습니다.주이스라엘 한국대사관은 이번 사안을 인지한 직후 김 씨에게 가자지구 방문의 위험성을 알리고 예외적 여권 사용 허가 없이 여행 금지지역을 방문하면 여권법에 따라 처벌받을 수 있음을 고지하기 위해 지속적으로 연락을 시도했다고 외교부는 전했습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)