외교부, '반정부 시위 격화' 에콰도르 여행경보 상향

▲ 외교부, 에콰도르 여행경보 상향

외교부는 에콰도르의 반정부 시위가 격화되면서 오늘 오후 3시부터 에콰도르 내륙 지역에 대해 특별여행주의보를 발령한다고 밝혔습니다.'여행 자제'에 해당하는 기존 여행경보 2단계 지역인 갈라파고스 제도와 3단계 '출국권고' 지역인 과야스 주·아수아이 주·로스리오스 주·산타엘레나 주·엘오로 주·마나비 주·에스메랄다스 주에 대한 경보는 유지하고, 나머지 모든 지역에 특별여행주의보가 발령됐습니다.외교부는 "특별여행주의보 발령 지역 방문을 계획하고 계신 우리 국민들께서는 긴급한 용무가 아닌 한 방문을 취소하거나 연기해 달라"며 "체류 중인 우리 국민들께서는 신변 안전에 특별히 유의하여 주시기 바란다"고 당부했습니다.이어 "출국 권고 발령 지역 방문을 계획하고 계신 국민들께서는 여행을 취소하거나 연기해주시기 바란다"고 덧붙였습니다.에콰도르에서는 강성 원주민 단체인 에콰도르토착인연맹(CONAIE) 주도로 정부의 연료 보조금 폐지 정책에 반대하는 시위가 3주째 이어지고 있습니다.다니엘 노보아 에콰도르 대통령을 태운 차량과 대통령 경호실 차량도 현지시간 7일 수도 키토 남부 카냐르 주에서 시위대의 공격을 받았다고 에콰도르 대통령실이 밝혔습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)