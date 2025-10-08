투수 김민재·타자 박한결, 프로야구 9월 퓨처스 루키상 수상

▲ 9월 퓨처스 루키상을 수상한 김민재(왼쪽)와 박한결

김민재와 박한결(이상 상무)이 2025 한국프로야구 KBO 9월 퓨처스 루키상 수상자로 선정됐습니다.KBO는 오늘(8일) "9월 한 달 동안 투수 김민재가 퓨처스(2군)리그에서 대체 선수 대비 승리 기여(WAR) 0.63, 타자 박한결이 WAR 1.00을 올려 퓨처스 루키상을 받는다"고 전했습니다.김민재는 신일고와 동원과학기술대를 졸업하고 2024 신인 드래프트에서 8라운드 76순위로 KIA 타이거즈에 지명돼 프로에 입문했습니다.올해 5월 상무에서 군 복무를 시작한 김민재는 9월 퓨처스리그 3경기(2경기 선발)에 등판해 3승, 평균자책점 0.64를 올렸습니다.2023년 2라운드 전체 14순위로 NC 다이노스에 입단한 박한결도 올해 5월 상무 유니폼을 입었고 9월 15경기에서 타율 0.373(남부 5위), 장타율 0.765(남부 1위), 5홈런(남부 1위), 20타점(남부 1위)으로 활약했습니다.김민재와 박한결은 기념 트로피, 상금 50만 원, 50만 원 상당의 메디힐 코스메틱 제품을 받습니다.(사진=KBO 제공, 연합뉴스)