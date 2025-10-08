이탈리아 반멜로니 시위 부글…친이스라엘 행보로 ICC 고발

▲ 조르자 멜로니 총리

이탈리아에서 조르자 멜로니 총리의 친이스라엘 행보를 규탄하는 시위가 확산하는 가운데 집단학살 공모 혐의로 국제형사재판소(ICC)에 고발장이 접수됐습니다.AFP와 로이터통신 등 외신들은 현지시간 7일 멜로니 총리가 이날 이탈리아 공영방송 라이(RAI)에 자신이 친팔레스타인 단체에 의해 국제형사재판소 ICC에 고발됐다고 말했다고 전했습니다.귀도 크로세토 이탈리아 국방장관, 안토니오 타야니 외무장관, 방산 기업 레오나르도의 로베르토 칭골라니 최고경영자(CEO) 등도 고발된 것으로 안다고 멜로니 총리는 덧붙였습니다.이같은 상황은 지난주 수도 로마 등 곳곳에서 수십만명이 거리로 나와 가자지구 전쟁을 둘러싸고 멜로니 총리의 친이스라엘 행보를 규탄하는 와중에 불거진 것입니다.이번 시위는 지난달 말 멜로니 총리가 가자지구로 향하던 구호선단 호위를 중단한 것을 계기로 번지고 있습니다.이탈리아 정부는 이스라엘의 가자지구 공격을 규탄하면서도 이웃 국가들과 달리 아직 팔레스타인 국가 인정엔 동참하지 않았습니다.유럽연합(EU)이 제안한 대이스라엘 무역 제재에도 소극적입니다.AFP에 따르면 멜로니 총리 고발장은 이탈리아가 구호선단의 호위를 중단하기로 한 직후인 지난 1일 자로 작성됐으며 법학 교수, 변호사 등 약 50명이 서명했습니다.이들은 "이탈리아 정부는 살상 무기를 공급함으로써 이스라엘 정부를 지원했고, 팔레스타인인을 상대로 한 집단학살, 중대 전쟁범죄, 반인도 범죄에 공모한 것"이라고 주장했습니다.이들은 멜로니 총리를 상대로 공식 수사 가능성을 검토해줄 것을 ICC에 촉구했습니다.다만 이들이 멜로니 총리 등에 대해 제기한 혐의가 ICC에서 그대로 받아들여질지는 미지수입니다.ICC는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 이스라엘 국방장관에 대해 전쟁범죄와 반인도범죄 혐의로 체포영장을 발부했으나, 이들에게 집단학살 혐의는 적용하지 않았습니다.(사진=게티이미지)