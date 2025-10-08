뉴스

추석 연휴 대전서 음주운전 50대·오토바이 절도 10대 3명 입건

김보미 기자
작성 2025.10.08 14:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
추석 연휴 대전서 음주운전 50대·오토바이 절도 10대 3명 입건
추석 연휴에 대전 도심에서 음주운전한 50대와 오토바이를 훔쳐 몰고 다닌 10대들이 경찰에 붙잡혔습니다.

대전경찰청은 음주운전 혐의로 50대 A 씨와 특수절도 혐의로 10대 B 군 등 모두 4명을 입건해 조사하고 있다고 8일 밝혔습니다.

A 씨는 지난 5일 오후 10시께 대전 서구 도마동에서 둔산동을 거쳐 유성구 신성동까지 약 10㎞가량을 음주 상태로 운전한 혐의를 받고 있습니다.

"비틀비틀 걷는 사람이 운전해서 갔다"는 시민 신고 등 다수 신고를 접수한 경찰은 순찰차 20여 대를 투입해 추적에 나서 신성동 한 도로에서 A 씨를 붙잡았습니다.

A 씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수치였던 것으로 조사됐습니다.

B 군 등 3명은 지난 7일 오전 2시 15분께 대전 대덕구 석봉동에서 오토바이 2대를 훔친 뒤 무면허 상태서 몰고 다닌 혐의입니다.

112 신고를 받고 출동한 경찰은 오토바이를 버리고 달아난 이들을 추적하다 인근 주택 밀집 지역 골목에서 붙잡았습니다.

경찰 조사 결과 이들은 촉법소년은 아닌 것으로 확인됐습니다.

경찰 관계자는 "신속한 상황 대처로 2차 피해 없이 피의자를 검거할 수 있었다"며 "시민 안전을 위협하는 행위에 대해서는 즉각 대응하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지