대통령 차량까지 공격…에콰도르 정세 불안에 외교부 여행경보 격상

외교부가 에콰도르의 반정부 시위가 격화함에 따라 오늘(8일) 오후 3시부로 에콰도르 내륙 지역에 특별여행주의보를 발령했습니다.



외교부는 기존 여행경보 2단계(여행 자제) 지역인 갈라파고스 제도와 3단계(출국 권고) 지역인 과야스·아수아이·로스리오스·산타엘레나·엘오로·마나비·에스메랄다스 주(州)는 기존 경보를 유지하고, 이 외의 모든 지역에 특별여행주의보를 발령했다고 밝혔습니다.



외교부는 "에콰도르 내 특별여행주의보 발령 지역 방문을 계획하고 있는 우리 국민들께서는 긴급한 용무가 아닌 한 방문을 취소하거나 연기해 달라"며 "현지에 체류 중인 국민들께서는 신변 안전에 특별히 유의해 달라"고 당부했습니다.



또 "에콰도르 내 출국 권고 지역을 방문할 예정인 국민들께서도 여행을 취소하거나 연기해 달라"고 덧붙였습니다.



에콰도르에서는 강성 원주민 단체인 에콰도르토착인연맹(CONAIE)이 주도해 정부의 연료 보조금 폐지 정책에 반대하는 시위를 지난달 하순부터 3주째 이어가고 있습니다.



에콰도르 대통령실에 따르면, 7일(현지 시간) 수도 키토 남부 카냐르 주에서 다니엘 노보아 대통령을 태운 차량과 대통령 경호실 차량이 성난 시위대의 공격을 받았습니다.



(사진=연합뉴스)