뉴스

대통령 차량까지 공격…에콰도르 정세 불안에 외교부 여행경보 격상

김수형 기자
작성 2025.10.08 13:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대통령 차량까지 공격…에콰도르 정세 불안에 외교부 여행경보 격상
외교부가 에콰도르의 반정부 시위가 격화함에 따라 오늘(8일) 오후 3시부로 에콰도르 내륙 지역에 특별여행주의보를 발령했습니다.

외교부는 기존 여행경보 2단계(여행 자제) 지역인 갈라파고스 제도와 3단계(출국 권고) 지역인 과야스·아수아이·로스리오스·산타엘레나·엘오로·마나비·에스메랄다스 주(州)는 기존 경보를 유지하고, 이 외의 모든 지역에 특별여행주의보를 발령했다고 밝혔습니다.

외교부는 "에콰도르 내 특별여행주의보 발령 지역 방문을 계획하고 있는 우리 국민들께서는 긴급한 용무가 아닌 한 방문을 취소하거나 연기해 달라"며 "현지에 체류 중인 국민들께서는 신변 안전에 특별히 유의해 달라"고 당부했습니다.

또 "에콰도르 내 출국 권고 지역을 방문할 예정인 국민들께서도 여행을 취소하거나 연기해 달라"고 덧붙였습니다.

에콰도르에서는 강성 원주민 단체인 에콰도르토착인연맹(CONAIE)이 주도해 정부의 연료 보조금 폐지 정책에 반대하는 시위를 지난달 하순부터 3주째 이어가고 있습니다.

에콰도르 대통령실에 따르면, 7일(현지 시간) 수도 키토 남부 카냐르 주에서 다니엘 노보아 대통령을 태운 차량과 대통령 경호실 차량이 성난 시위대의 공격을 받았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지