"배가 아파요"…가짜 위염으로 수면내시경 82번 요구

▲ 자료화면

프로포폴을 맞기 위해 가짜로 복통을 호소하는 수법으로 수십 차례 수면 위내시경 등을 받고 그 비용을 보험사에 청구한 30대가 실형을 선고받았습니다.청주지방법원은 사기와 마약류관리법 위반 등의 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년 2개월을 선고하고, 약물 중독 재활 교육 프로그램 40시간 이수를 명령했습니다.A 씨는 지난 2022년 11월부터 지난해 6월까지 전국의 병원을 돌며 위염을 앓는 것처럼 속여 82차례에 걸쳐 수면 위내시경 등의 시술을 요구해, 프로포폴 등 향정신성의약품을 투약받았습니다.A 씨는 또, 해당 시술 비용을 보험사에 청구해 총 640여만 원을 타낸 것으로 조사됐습니다.A 씨는 지난해 10∼11월에는 수면 위내시경이나 자궁 내 피임기구 삽입 시술을 빌미로 병원에서 4차례 프로포폴을 투약받고 총 40여만 원의 시술 비용을 내지 않은 채 도주하기도 했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "이혼 소송으로 인한 스트레스 때문에 프로포폴이 필요했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.법원은 "피고인이 동종 범행으로 집행유예를 선고받은 기간에 또다시 범행을 저질렀다"며 양형 이유를 설명했습니다.