손흥민 향한 BBC의 찬사 "LAFC에 완벽한 영입…메시급 효과"

미국프로축구 리그 9경기에서 8골로 폭발적인 득점력을 선보이는 우리나라 축구 간판스타 손흥민(LAFC)의 '신드롬급' 활약에 영국 BBC 방송이 아낌없는 찬사를 보냈습니다.



BBC는 오늘(8일) "완벽한 영입-로스앤젤레스(LA)에서 메시급 효과 보여준 손흥민"이라는 제목의 기사를 통해 손흥민의 활약상에 주목했습니다.



이 기사는 "손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS) 데뷔 두 달은 선수와 구단 모두에 최상의 선택이 절묘하게 맞아떨어진 보기 드문 사례로 평가된다"고 분석했습니다.



지난 8월 MLS 역대 최고 기록인 약 2천650만 달러(368억 원)에 잉글랜드 프로축구 토트넘에서 LAFC로 이적한 손흥민은 9경기 만에 8골 2도움의 공격포인트를 뽑아내며 단숨에 팀의 핵심 '골잡이'로 자리를 굳혔습니다.



BBC는 MLS 축구 해설위원 맥스 브레토스를 인용해 손흥민의 강점은 무엇보다도 팀에 빠르게 녹아드는 유연함이라고 꼽았습니다.



브레토스는 "손흥민은 매우 이례적으로 팀에 합류한 이후부터 곧바로 경기를 뛰기 시작했으며, 거의 매 경기 풀타임을 소화하고 있다"며 "팀원들이 손흥민을 얼마나 좋아하는지 보면, 마치 그가 몇 달 동안 함께한 선수처럼 느껴진다"고 평가했습니다.



또한 MLS에서는 거물급 이적생들이 구단의 상징이 돼서 관심이 한 선수에게 쏠리는 경우가 많지만, LAFC에서는 그런 현상이 보이지 않는다고 짚었습니다.



브레토스는 "크리스티아누 호날두가 MLS에 온다면 분명 큰 변화를 가져오겠지만, 사실상 그 구단은 호날두의 팀이 돼버릴 것"이라며 "그와 반대로 손흥민은 LAFC의 정체성을 지키면서 완벽하게 녹아들었다"고 설명했습니다.



아울러 BBC는 손흥민의 인기가 '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)에게 견줄 만하다고 비유했습니다.



손흥민의 유니폼은 영입 후 한 주 동안 전 세계 모든 종목에 걸쳐 가장 많이 판매됐고, LAFC는 기존보다 소셜미디어 조회수가 549％ 증가했다는 점 등을 근거로 제시했습니다.



BBC는 "유럽 출신 스타 선수 중에 MLS에서 실패를 겪고, 오히려 팀 전력을 약화한 경우도 있었다. 그러나 손흥민은 '대형 영입'에 따라오는 기대감과 주목에 걸맞은 활약으로 모두를 만족시키고 있다"고 극찬했습니다.



(사진=게티이미지코리아)