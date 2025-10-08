4분기 소매 경기 기대감 '싸늘'…백화점만 나홀로 '맑음'

소매유통업 경기 전망지수가 지난 3분기 4년 만에 '반짝' 기준치를 웃돌았던 흐름을 이어가지 못하고 4분기 하락했습니다.



대한상공회의소는 500개 소매유통업체를 대상으로 소매유통업 경기 전망지수(RBSI)를 조사한 결과, 지난 3분기 102에서 4분기 87로 하락했다고 8일 밝혔습니다.



RBSI는 유통기업의 경기 판단과 전망을 조사해 지수화한 것으로 기업의 체감경기를 나타냅니다.



100 이상이면 '다음 분기 경기를 지난 분기보다 긍정적으로 보는 기업이 많다'는 의미이고, 100 미만이면 그 반대입니다.



대한상의는 "경기 둔화와 내수 부진 지속, 업태 간 경쟁 심화 등 복합적 요인으로 인해 4분기 전망치가 상승 흐름을 이어가지 못했다"고 해석했습니다.



업태별로 보면 백화점(103)만 유일하게 기준치를 웃돌았고, 온라인쇼핑(87), 슈퍼마켓(83), 편의점(83), 대형마트(81)는 모두 기준치를 하회했습니다.



백화점(103)은 연말 특수와 더불어 최근 주식시장 반등에 따른 자산 효과 등으로 고급 상품군 소비를 자극하며 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다.



반면 온라인쇼핑(87)은 불과 한 분기 전(105)과 비교해 급락했습니다.



연말 특수에도 업계 경쟁 심화와 중국계 플랫폼의 저가 공세 등으로 부정적 전망이 우세했습니다.



슈퍼마켓(83)은 온라인 장보기 확산으로 가격 경쟁이 심화했고, 편의점(83)도 겨울철 유동 인구 감소, 과잉 경쟁 및 인건비 부담 등으로 전 분기(108) 대비 가장 큰 폭으로 하락했습니다.



대형마트(81)는 부진한 흐름이 지속됐습니다.



온라인·슈퍼마켓과의 치열한 가격 경쟁에 더해 소비쿠폰 사용처에서 제외된 점이 부담 요인으로 지목됐습니다.



박경도 한국유통학회장은 "근본적인 소비 심리 개선을 위해서는 중소 유통의 디지털 전환 지원과 글로벌 표준에 맞는 규제 혁신, 인공지능(AI) 인프라 구축 등을 통한 성장 잠재력과 소비 여력 확충이 중요하다"고 제언했습니다.



이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "4분기 경기 전망지수가 부정적으로 전망됨에 따라 이를 반전하기 위한 정책적 노력이 중요하다"면서 "오는 29일부터 11월 9일까지 열리는 '코리아 그랜드 페스티벌'은 내수 진작과 함께 소비 심리를 회복하는 데 마중물 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했습니다.