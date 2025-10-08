'랄리 투런포' 시애틀, 디트로이트 잡고 ALCS까지 '1승'

▲ 9회 쐐기 2점 홈런을 때린 시애틀 칼 랄리

2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통합 홈런왕을 차지한 칼 랄리의 쐐기 홈런을 앞세운 시애틀 매리너스가 24년 만의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 진출에 성큼 다가섰습니다.시애틀은 오늘(8일) 미국 미시간주 디트로이트 코메리카파크에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3승제) 3차전에서 디트로이트 타이거스를 8대 4로 꺾었습니다.시리즈 전적 2승 1패로 앞선 시애틀은 남은 2경기 가운데 한 판만 잡아도 다음 라운드인 ALCS에 나섭니다.시애틀이 마지막으로 ALCS에 진출했던 건 스즈키 이치로가 MLB에 데뷔했던 시즌인 2001년입니다.당시 정규시즌 116승을 거둔 압도적인 팀이었던 시애틀은 ALCS에서 뉴욕 양키스에 1승 4패로 져 탈락한 바 있습니다.9회 정규시즌 홈런 60개를 날린 '홈런왕' 랄리가 디트로이트 오른팔 투수 브레넌 해니피를 상대로 쐐기 2점 홈런을 쏘아 올렸습니다.랄리의 포스트시즌 통산 2호 홈런이자, 이번 가을야구 첫 홈런입니다.디트로이트는 9회 마지막 공격에서 스펜서 토켈슨의 2타점 2루타와 안디 이바녜스의 1타점 적시타로 뒤늦게 발동이 걸렸지만, 안방에서 시리즈 분수령인 3차전을 내줬습니다.2번 타자 포수로 출전했던 랄리는 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1볼넷으로 타선을 이끌었고, 크로포드도 9번 타순에서 2타수 2안타 2타점 1볼넷으로 활약했습니다.시애틀 오른팔 선발 로건 길버트는 6이닝 4피안타 7탈삼진 1실점으로 호투해 포스트시즌 통산 첫 번째 승리를 따냈습니다.두 팀은 같은 장소에서 9일 ALDS 4차전을 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)