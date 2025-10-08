신규 정기예금 43%, 기준금리보다 낮은 '쥐꼬리' 이자율

한국은행 기준금리 인하와 이에 따른 시장금리 하락 탓에 최근 정기예금의 40% 이상이 기준금리(2.5%)보다 낮은 이자율을 주고 있습니다.



8일 한국은행의 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 8월 예금은행이 새로 취급한 정기예금 가운데 42.9%는 금리가 2.5% 미만으로 조사됐습니다.



세부 구간별 비중은 ▲ 2.0% 이상∼2.5% 미만 40.5% ▲ 1.5% 이상∼2.0% 미만 2.3% ▲ 1.0% 이상∼1.5% 미만 0.1%였습니다.



지난해 12월만 해도 정기예금의 1.8%만 금리가 2.5%를 밑돌았지만, 올해 들어 8개월 만에 거의 절반이 그 아래로 떨어졌습니다.



가장 비중이 큰 금리 구간은 2.5% 이상∼3.0% 미만(56.6%)이었습니다.



작년 12월엔 대부분(85.9%)이 3.0% 이상∼4.0% 미만의 금리를 적용받았습니다.



가계 대출 금리의 경우 8월 현재 최대 비중 구간이 3.5% 이상∼4.0% 미만(47.1%)으로 집계됐습니다.



3.0% 이상∼3.5% 미만(10.4%)과 3.0% 미만(2.4%)까지 더해 가계 대출 59.9%의 금리가 4.0%를 밑돌았습니다.



지난해 12월 당시에는 4.0% 아래 금리의 비중은 19%뿐이었고, 4.0% 이상∼4.5% 미만(41.9%)과 4.5% 이상∼5% 미만(22.4%)이 64.3%로 대세였습니다.



