노벨상 수상자 존 클라크 "트럼프 연구비 삭감, 미국 과학에 재앙 될 것"

올해 노벨물리학상을 받은 존 클라크 버클리 캘리포니아대(UC 버클리) 교수가 도널드 트럼프 행정부의 연구 지원금 삭감을 "재앙"이라고 비판했습니다.



현지 시간으로 7일, 클라크 교수는 기자회견에서 트럼프 행정부가 정부 기관 소속 과학자를 대량 해고하고 연구비를 줄인 조치에 대해 "미국의 과학 연구 대부분을 마비시킬 것"이라고 지적했습니다.



그는 "이런 상황이 계속된다면 재앙이 될 것"이라며 "이번 행정부가 물러난다고 해도, 예전 수준으로 회복하는 데 10년은 걸릴 것"이라고 말했습니다.



또 "과학자라면 누구도 이해할 수 없는 일"이라고 덧붙였습니다.



트럼프 행정부는 지난 1월 출범 직후 연구소와 대학에 지원하던 연방 예산을 대폭 삭감했습니다.



이 여파로 국립보건원(NIH)을 비롯한 주요 연구기관에서 대규모 해고가 진행됐습니다.



NIH는 매년 약 500억 달러(약 70조 원)의 연구비를 미국 내 대학, 병원, 연구단체 등에 지원하는 핵심 기관입니다.



국립과학재단(NSF)의 연구 지원금도 감액된 것으로 알려졌습니다.



영국 출신의 클라크 교수는 1980년대 UC 버클리 연구실에서 거시 규모의 양자역학적 효과를 함께 연구한 미셸 드보레 예일대 교수, 존 마티니스 UC 샌타바버라 교수와 공동으로 노벨상을 받았습니다.



그는 "당시 우리는 연구실 공간, 대학원 조교, 연구 장비 등 풍부한 자원을 지원받았다"고 회상하며, "우리 연구가 얼마나 중요한지 아무도 몰랐지만, 결과를 예측할 수 없기 때문에 기초과학을 멈춰서는 안 된다"고 강조했습니다.



클라크 교수는 단순해 보이는 기초과학 연구가 장기적으로 핵심 응용기술로 발전할 수 있다며 "정부 차원의 꾸준한 자금 지원이 반드시 필요하다"고 덧붙였습니다.



그는 또 "새벽 2시쯤 걸려 온 전화를 받고 처음엔 장난전화인 줄 알았다"며 "진짜 수상 소식임을 알고는 멍해진 채 한동안 앉아 있었다"고 수상 소감을 전했습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)