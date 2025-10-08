북한 송국향, 세계역도선수권 여자 69㎏급 세계 기록으로 우승

▲ 2025 세계역도선수권 여자 69㎏급 우승한 북한 송국향

송국향(북한)이 체급 개편 후 처음 열린 세계역도선수권대회에서 세계 신기록을 세우며 우승했습니다.송국향은 7일(현지 시간) 노르웨이 푀르데에서 열린 2025 세계역도선수권 여자 69㎏급 경기에서 인상 120㎏, 용상 150㎏, 합계 270㎏를 들어 우승했습니다.이번 푀르데 대회는 국제역도연맹(IWF)이 체급을 개편한 후 처음으로 열리는 세계선수권입니다.2018년 남녀 8체급을 남녀 10체급씩으로 확대했던 IWF는 올해 6월 남녀 8체급씩으로 규정을 변경했습니다.여자 69㎏급에서는 체급 개편 직후인 7월에 올리비아 리브스(미국)가 인상 119㎏, 용상 149㎏, 합계 268㎏의 세계 기록을 세웠습니다.송국향은 3개월 만에 인상, 용상, 합계 세계 기록을 모두 바꿔놓으며 세계선수권 챔피언에 올랐습니다.합계 2위 훌리에트 로드리게스(콜롬비아)의 기록은 241㎏(인상 110㎏·용상 131㎏)으로 송국향보다 29㎏이나 낮았습니다.잉그리드 세구라(바레인)의 합계 기록도 241㎏(인상 107·용상 134㎏)이었지만, 더 빠른 시기에 합계 241㎏에 도달한 로드리게스가 2위를 차지하고, 세구라가 3위로 밀렸습니다.북한은 이날까지 열린 대회 여자부 5체급에서 모두 1위를 배출했습니다.남자 88㎏급에서는 예이슨 로페스(콜롬비아)가 합계 387㎏(인상 177㎏·용상 210㎏)의 세계 신기록을 작성하며 정상에 올랐습니다.로광렬(북한)이 합계 377㎏(인상 162㎏·용상 215㎏)로 2위를 했습니다.마린 로브(몰도바)는 합계 369㎏(인상 169㎏·용상 200㎏)으로 3위를 차지했습니다.(사진=국제역도연맹 인스타그램 캡처, 연합뉴스)