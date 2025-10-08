쇼트트랙 올림픽 1차 예선, 10일 개막…전 종목 쿼터 획득 도전

▲ 쇼트트랙 국가대표 임종언과 최민정

'세계 최강' 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 향해 본격적인 발걸음을 뗍니다.대표팀은 오는 10일(한국 시간)부터 13일까지 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열리는 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1차 대회에 출전해 올림픽 쿼터 획득에 나섭니다.밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 1차 예선을 겸하는 이번 대회는 10일부터 11일까지 각 종목 예선, 12일부터 13일까지 개인전 및 단체전 결승 순으로 열립니다.밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 출전권은 올 시즌 월드투어 1~4차 대회 성적을 바탕으로 국가별로 배분합니다.4개 대회에서 가장 좋은 3개 대회 성적을 반영해 남녀 500ｍ, 1,000ｍ, 1,500ｍ와 남녀 계주, 혼성 계주 출전권을 배정합니다.개인 세부 종목에선 국가별로 최대 3장씩의 출전권을 부여합니다.남녀 계주는 상위 8개국, 혼성 계주는 상위 12개국이 올림픽 티켓을 획득합니다.월드투어 2차 대회는 17일부터 20일까지 같은 장소에서 열립니다.3차 대회는 11월 21일부터 24일까지 폴란드 그단스크, 4차 대회는 11월 28일부터 12월 1일까지 네덜란드 도르드레흐트에서 펼쳐집니다.대표팀은 전 종목 모든 출전권 획득을 목표로 잡았습니다.윤재명 대표팀 감독은 "전반적으로 선수들의 컨디션이 100%까지 올라오진 않았지만, 최선을 다해 이번 대회에 임할 것"이라며 "임종언(노원고)과 신동민(고려대)은 이번 대회가 시니어 국제대회 데뷔전이라서 경험적인 측면에서 부족함이 있을 수 있지만, 객관적인 실력은 세계 최고 수준인 만큼 좋은 성적을 기대한다"고 밝혔습니다.대표팀은 지난 4일 결전지인 캐나다 몬트리올로 떠나 현지 적응을 마쳤습니다.이번 대회 남자부에선 지난 4월 국가대표 선발전에서 깜짝 우승을 차지한 차세대 간판 임종언과 2022 베이징 동계올림픽 금메달리스트 황대헌(강원도청), 기대주 신동민이 기대를 모읍니다.세 선수는 지난 시즌 세계 랭킹 1위 윌리엄 단지누(캐나다)의 아성에 도전합니다.여자부에선 '쌍두마차' 최민정과 김길리(이상 성남시청), 베테랑 노도희(화성시청)가 메달 획득을 노립니다.한국 쇼트트랙은 최근 3차례 올림픽 중 2개 대회에서 전 종목 출전권 획득에 실패했습니다.2014 소치 동계올림픽에선 남자 500ｍ와 남자 1,000ｍ에서 출전권을 한 장씩 놓쳤고, 2022 베이징 동계올림픽에선 취약 종목인 남녀 500ｍ에서 한 장씩 출전권을 획득하지 못했습니다.그러나 이번에는 올 시즌 월드투어 1차 대회부터 최고의 성적을 거둬 올림픽 출전권 확보에 유리한 고지를 선점하겠다는 각오입니다.대표팀 분위기 수습도 과제로 꼽힙니다.대표팀은 지난 5월부터 충북 진천선수촌에서 올림픽 대비 집중 훈련을 소화했으나 대한빙상경기연맹의 지도자 징계 및 교체, 교체 번복이 잇따르면서 잡음이 났습니다.지도자 부재로 선수단 관리에 허점을 드러냈고, 일부 선수들은 징계받기도 했습니다.우여곡절 끝에 윤재명 감독은 지난달 대표팀에 합류했고, 선수단은 월드투어 준비에 전념했습니다.(사진=연합뉴스)