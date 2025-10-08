기적의 NC, 가을야구서도 '졌잘싸'

▲ 지난 6일 와일드카드 1차전 삼성과의 경기에서 4대 1로 승리한 NC 선수들이 기뻐하고 있다.

올해 프로야구 NC 다이노스가 보여준 모습을 보면 졌지만 잘 싸웠다의 줄임말인 '졌잘싸라는 표현이 딱 들어맞습니다.NC는 2025시즌 개막 전에는 '약체'로 평가받았습니다.올해 실제로 최하위에 머문 키움 히어로즈와 함께 '2약'이 될 것이라는 전망이 많았습니다.2024시즌 13승에 평균자책점 2.69를 기록한 카일 하트가 팀을 떠났고, 새로 지휘봉을 잡은 이호준 감독의 지도력에는 당연히 물음표가 달린 상황이었습니다.마무리 이용찬도 선발로 전환하며 새 마무리도 구해야 했습니다.KIA 타이거즈, 삼성 라이온즈, LG 트윈스 개막 전 '3강'으로 꼽힌 팀들과 정규리그 시작과 함께 줄줄이 연전을 벌이는 일정표를 두고 우려가 더 많았습니다.이 7연전은 3승 4패로 잘 버텼으나 LG와 2차전이 열린 3월 29일 창원 홈 경기에서 야구장 내 구조물이 떨어지면서 팬 한 명이 세상을 떠나는 안타까운 일이 벌어졌습니다.출범 44년을 맞은 프로야구 경기장에서 발생한 가장 비극적인 사고 가운데 하나였습니다.이후 NC는 5월 중순까지 원정 경기만 치르게 됐고, 잠시 울산을 임시 홈구장으로 사용하다가 5월 말부터 창원 홈 경기를 재개했습니다.연고지 이전설이 불거지는 등 팀 분위기가 가라앉고, 선수단도 체력적으로 힘들 수밖에 없었지만, NC는 꾸준히 5할 승률 언저리를 지켜내며 중하위권을 지켰습니다.7월 31일 트레이드 마감 시한에 맞춰 주전 외야수 손아섭을 현금 3억 원과 신인 지명권 한 장에 한화 이글스로 넘기자 주위에서 'NC가 다음 시즌을 기약하나보다'라는 말들이 나왔습니다.팀 분위기도 실제로 그렇게 흐를 법했지만, 이호준 감독이 '호부지'라는 별명답게 믿음의 리더십으로 선수단을 이끌었고, 새 외국인 투수 라일리 톰슨이 시즌 17승을 따내며 하트가 떠난 자리를 메웠습니다.2002년생 유격수 김주원이 타율 0.289, 홈런 15개를 치며 골든글러브 수상 후보로 성장했고, 지난해 홈런왕 맷 데이비슨도 7월 늑골 부상으로 한 달 정도 자리를 비우면서도 홈런 36개로 제 몫을 했습니다.전력 이상을 짜내며 힘겹게 장기 레이스를 달려온 NC는 9월부터 부상 선수들이 줄줄이 발생해 고전했습니다.박민우와 류진욱, 박세혁 등이 부상으로 전력에서 이탈했고, 팀은 여전히 7∼8위를 맴돌아 '가을 야구'는 어렵겠다고 여겼으나 이때부터 믿기지 않는 9연승을 내달리며 극적으로 와일드카드 결정전에 진출했습니다.선발 자원은 톰슨과 로건 앨런, 신민혁 정도가 전부였고, 4, 5선발은 김녹원, 목지훈 등 신예들이 돌아가며 메웠습니다.시즌 퀄리티스타트(선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)가 38회로 10개 팀 중 최하위, 홀드는 103개로 10개 팀 중 가장 많았을 만큼 '벌떼 마운드'로 시즌을 치렀습니다.6일부터 삼성과 치른 와일드카드 결정전에서 결과적으로는 탈락했지만, 1승 1패로 맞선 시리즈의 내용상으로는 NC가 이겼다고 해도 지나치지 않았습니다.정규시즌 최종전까지 순위 경쟁을 하느라 '1선발' 톰슨을 기용할 수 없었던 NC는 시즌 도중 전역한 구창모를 1차전 선발로 내세워 4대 1 승리를 따냈습니다.7일 2차전도 로건이 1회 흔들리며 2점을 내줬지만 2회부터 6회까지 한 명도 출루를 허용하지 않는 등 삼성을 1안타로 꽁꽁 묶어냈습니다.다만 기존 부상자들 외에 1차전 도중 다친 박건우, 김형준까지 빠지면서 그나마 '약체'라고 전망된 전력도 100% 가동하지 못했습니다.반면 삼성은 1, 2선발인 아리엘 후라도, 원태인을 모두 투입하고, 3선발 헤르손 가라비토까지 구원 등판시키는 등 총력전을 펼쳐야 했습니다.이호준 감독은 7일 경기에서 0대 3으로 패한 뒤 "여기까지 오는 동안 팀이 뭉치는 모습을 봤다. 시즌 시작할 때 이런 팀을 만들고 싶었다"며 "팬들께 마지막까지 즐거움을 드리겠다고 말씀드렸는데, 약속을 지켜서 다행"이라고 시즌을 마친 소감을 말했습니다.외야수 최원준이 자유계약선수(FA)가 될 가능성이 있는 가운데 이 감독은 "선발진 준비가 덜 돼 계투진에 과부하가 걸렸다"고 시즌을 돌아보며 "선발투수와 팀 전력층을 두껍게 하는 게 과제"라고 다음 시즌에는 이기면서 잘 싸우겠다는 각오를 다졌습니다.(사진=연합뉴스)