20대, 30대의 제주 핫플레이스 1위는 어디?

▲ 함덕해수욕장의 여름

제주를 찾은 MZ세대 관광객들에게 가장 인기가 많은 관광지는 함덕해수욕장으로 나타났습니다.한국관광외식문화원이 최근 공개한 '제주 MZ 관광 발전 방안 연구' 보고서에 따르면 제주를 찾은 MZ세대에게 인기 있는 관광지는 1위가 함덕해수욕장이었고, 2위는 협재해수욕장, 3위는 이호테우해변이었습니다.또, 4위는 성산일출봉, 5위는 오설록티뮤지엄, 6위 아쿠아플라넷 제주, 7위는 금오름이 뒤를 이었습니다.이번 조사는 포털 사이트 검색량과 SNS에서의 언급량, 그리고 방문객 숫자 등을 바탕으로 매겨진 순위입니다.MZ세대 가운데 20대의 핫플레이스는 1위가 아침미소목장, 2위는 새별프렌즈, 3위는 전농로 왕벚꽃거리로 확인됐습니다.20대는 SNS 사진 명소와 계절성 관광지를 좋아하고, 감성적 장소에 대한 선호도가 뚜렷한 것으로 나타났습니다.30대의 핫플레이스는 1위가 전농로 왕벚꽃거리, 2위는 아르떼키즈파크, 3위는 렛츠런파크로 제주의 문화·레저 복합시설과 이색 테마파크형 콘텐츠를 선호하는 것으로 조사됐습니다.(사진=연합뉴스)