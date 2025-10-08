"과열 신호" 비트코인 조정 국면 진입…이더리움·리플도 동반 하락

연일 사상 최고치를 경신하던 가상화폐 대장주 비트코인이 현지 시간 7일 하락세로 돌아섰습니다.



미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 이날 미 동부시간 오후 6시 31분(서부시간 오후 3시 31분) 기준, 비트코인 1개 가격은 전날보다 2.47% 떨어진 12만 1천983달러에 거래됐습니다.



전날 기록한 사상 최고가 12만 6천200달러보다 4천 달러 이상 낮은 수준입니다.



비트코인은 전통적으로 강세를 보이는 4분기에 접어들면서 상승세를 이어왔고, 9월 말 저점인 10만 9천 달러 부근에서 16%나 급등하며 연일 최고가를 경신했습니다.



하지만 이날에는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 쏟아지며 12만 2천 달러 선에서 등락을 보였습니다.



시장에서는 이번 하락이 '과열 조정' 국면에 들어선 결과라는 분석이 나왔습니다.



가상화폐 리서치 기관 K33의 베틀 룬데 리서치 책임자는 "지난주 비트코인으로 유입된 자금 규모가 5월의 최고치를 넘어섰다"며 "파생상품 시장과 상장지수펀드(ETF)로 자금이 과도하게 몰렸다"고 분석했습니다.



그는 또 "명확한 촉매 없이 가격 상승에 베팅하는 롱포지션이 급증하면서 단기 조정의 위험이 커진 일시적 과열 상태를 보이고 있다"고 덧붙였습니다.



같은 시각 시가총액 2위 가상화폐 이더리움은 4.23% 하락한 4천502달러, 리플(XRP)은 4.40% 내린 2.87달러에 거래됐습니다.



솔라나는 4.77% 떨어진 223.45달러, 도지코인은 6.91% 하락한 0.25달러를 기록했습니다.