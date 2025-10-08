'케이팝 데몬 헌터스' OST, 빌보드 싱글·앨범 차트 동시 1위

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'과 앨범차트 '빌보드 200'을 동시에 석권했습니다.



현지 시간으로 7일 공개된 최신 차트에서 '케이팝 데몬 헌터스' OST의 타이틀곡 '골든'(Golden)은 지난주에 이어 '핫 100' 정상을 지키며 통산 8주째 1위를 기록했습니다.



OST 앨범 역시 '빌보드 200'에서 한 계단 상승하며 통산 두 번째 1위를 차지했습니다.



이로써 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 지난달에 이어 또다시 빌보드 싱글과 앨범 차트를 동시에 제패했습니다.



이번 주 '핫 100'에는 '골든'을 포함해 OST 수록곡 8곡이 이름을 올렸습니다.



'소다 팝'(Soda Pop)과 '유어 아이돌'(Your Idol)이 각각 7위와 10위에 올랐고, '하우 잇츠 던'(How It's Done)과 '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 17위와 27위에 랭크됐습니다.



'테이크다운'(Takedown)과 '프리'(Free)는 각각 30위와 31위를 기록했으며, 그룹 트와이스의 정연·지효·채영이 부른 '테이크다운'은 63위에 올랐습니다.



하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(CAT'S EYE)는 '가브리엘라'(Gabriela)로 50위에 오르고, '날리'(Gnarly)는 95위로 재진입했습니다.



트와이스의 '스트래티지'(Strategy)는 66위에 자리했습니다.



'빌보드 200'에서는 그룹 피원하모니(P1Harmony)의 미니앨범 '엑스'(EX)가 9위로 첫 진입했습니다.



스트레이 키즈(Stray Kids)의 '카르마'(KARMA)는 34위, 캣츠아이의 '뷰티풀 카오스'(BEAUTIFUL CHAOS)는 39위, 트와이스(TWICE)의 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)는 180위를 기록했습니다.