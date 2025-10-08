건설 현장 인력 급감…4년 새 19만 명 이탈

현장 건설 근로자가 4년 새 약 19만명 감소한 것으로 나타났습니다.



8일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 문진석 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 건설근로자 수는 2021년 111만 4천840명에서 올 6월 기준 92만 5천253명으로 18만 9천587명 줄었습니다.



2022년에 전년 대비 11만 3천629명이 줄어 이 기간 가장 감소 폭이 컸습니다.



2025년 6월에는 전년 대비 7만 2천411명, 2024년에는 4만 5천74명 각각 감소했습니다.



2023년에만 전년 대비 증가(4만 1천527명)를 기록했습니다.



기능등급 순으로는 중급이 10만 3천25명 줄었고 초급은 7만 5천301명, 고급은 4만 2천898명 각각 감소해 신규 진입이 줄어드는 양상을 보였습니다.



특급은 전 등급 중 유일하게 증가(3만 1천637명)했습니다.



직종별로는 형틀목공(7만 4천502명)이 5만 4천692명 감소했고, 강구조(7만 3천556명)는 4만 51명 줄어든 것으로 집계됐습니다.



반면 내선전기(10만 7천111명)는 6만 5천645명, 안전관리(3만 8천791명)는 3만 233명 각각 증가하는 등 직종별 편차가 크게 나타났습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)