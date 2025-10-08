'부천 전깃줄' 유튜버 난동에 상인들 절규…부천시 '전면전' 선포

▲ 지난달 29일 부천역 피노키오광장 한 상가에 촬영 자제를 촉구하는 안내문이 부착돼 있다.

이미지 확대하기

경기도 부천시가 부천역 일대에서 활동하는 유튜버들의 기행 방송으로 골머리를 앓고 있습니다.부천시는 최근 "막장 유튜버·BJ를 뿌리 뽑겠다"며 강력 대응 방침을 내놨지만, 유튜버들은 "표현의 자유를 제한하지 말라"고 맞서고 있어 단기간 내 근절은 어려울 것으로 보입니다.부천시에 따르면 부천역 광장이 유튜버들 사이에서 '조회수 맛집'으로 불리기 시작한 건 2022년 무렵부터입니다.당시 일부 BJ와 스트리머가 부천역 앞에서 기행 방송으로 인기를 얻자, 다른 유튜버들도 몰려들어 라이브 방송을 이어가며 수익을 올렸습니다.2022년 9월에는 아프리카TV가 개국 이래 처음으로 부천시 요청에 따라 피노키오광장에서 BJ 방송을 제한했지만, 이후에도 기행 방송은 계속됐습니다.유튜버들은 거리에서 기괴한 춤을 추거나 행인에게 욕설을 퍼붓는 장면을 생중계했고, 경찰이 출동하면 실랑이하는 모습까지 그대로 내보내며 조회수를 올렸습니다.지난달(9월) 20일에는 원미구 한 상가 건물 계단에서 30대 여성 유튜버가 생방송 중이던 남성을 흉기로 찌르는 사건이 발생해 구속되기도 했습니다.이들은 광장 주변에 삼삼오오 앉아 휴대전화를 거치대에 고정하고 촬영을 이어가는데, 그 모습이 전깃줄 위 참새를 닮았다고 해 '부천 전깃줄'로 불립니다.부천역 상인들은 폭언과 소란으로 손님이 끊겼다며 피해를 호소하고 있습니다.한 주점 업주는 "유튜버들이 가게 앞에서 진을 치고 떠들어 손님들이 발길을 돌린다"며 "경찰에 신고해도 잠깐 피했다가 돌아오니 피해가 심각하다"고 말했습니다.식당을 운영하는 다른 업주도 "새벽에 보복당할까 봐 나서지 못하고 있다"며 "부천시와 경찰이 강력히 대응해야 한다"고 호소했습니다.유튜버들의 난동은 상권 피해뿐 아니라 도시 이미지에도 악영향을 주고 있습니다.이들의 영상에는 "부천은 대체 어떤 동네냐", "부천에서 어떻게 사냐"는 비난 댓글이 이어지고 있습니다.부천시 관계자는 "부천은 국제판타스틱영화제, 국내 유일 만화박물관, 국제애니메이션축제 등을 운영하며 문화예술 도시로 자리 잡았는데, 일부 유튜버의 영상 때문에 이미지가 훼손되고 있다"고 밝혔습니다.부천시는 경찰과 협업해 기행 방송에 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.지난달(9월) 30일 부천역에서 열린 간담회에서 부천시는 이미지 개선 전담팀(TF)을 구성하고 시설 개선·공동체 협력·제도 지원 등 세 가지 분야의 종합 대책을 추진하겠다고 밝혔습니다.시는 1인 크리에이터들이 줄지어 앉기 어렵도록 광장 경계석과 U자형 볼라드(길말뚝)를 제거하고, 광장 중앙의 조형물을 철거할 계획입니다.또, 원미경찰서와 합동 순찰을 강화하고 상인 네트워크를 활성화하며, 건전한 문화 행사를 열어 '기행 방송의 본거지'가 아닌 '디지털 문화도시' 이미지를 회복할 방침입니다.아울러 주민과 상가 업주를 위한 민원 상담 창구를 운영하고, 관련 조례 개정을 통해 특별사법경찰의 단속 근거를 마련할 계획입니다.조용익 부천시장은 "부천역 일대를 시민이 안심하고 찾을 수 있는 공간으로 되살리고 지역 상권도 회복시키겠다"며 "모든 법적·행정적 수단을 총동원해 지역사회의 안전과 질서를 지키겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)